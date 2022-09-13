Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Сегодня на 92-м году ушел из жизни легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, заслуженный классик «новой волны», даже в преклонном возрасте не перестававший расширять свои творческие границы. Пожилой кинематографист мирно скончался в окружении близких людей в своем доме и, по словам официальных представителей его семьи, никакой церемонии прощания не будет:

«Никакой официальной церемонии не планируется. Жан-Люк Годар мирно скончался в собственном доме в окружении своих близких. Он будет кремирован», — так говорится в их заявлении.

Годар занимался кино с середины 1950-х, но мировую известность ему принесла драма с Жаном-Полем Бельмондо «На последнем дыхании» (1960), ставшая своеобразным манифестом «новой волны». В дальнейшем он с завидной регулярностью поражал зрителей. В числе его наиболее примечательных его работ фильмы «Мужское-женское», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Альфавиль», «Маленький солдат», «Презрение», «Безумный Пьеро» и «Уик-энд». Своими уникальными авторскими высказываниями он оказал бесценное влияние на культуру ХХ века, а в 2011 году его удостоили почетной премии «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Годар занимался любимым делом до самого конца. Его последней работой стала документальная лента «Книга образов» (2018), завоевавшая специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.