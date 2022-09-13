Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар

13 сентября 2022 14:16
Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Пионеру французской «новой волны» был 91 год.

Сегодня на 92-м году ушел из жизни легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, заслуженный классик «новой волны», даже в преклонном возрасте не перестававший расширять свои творческие границы. Пожилой кинематографист мирно скончался в окружении близких людей в своем доме и, по словам официальных представителей его семьи, никакой церемонии прощания не будет:

«Никакой официальной церемонии не планируется. Жан-Люк Годар мирно скончался в собственном доме в окружении своих близких. Он будет кремирован», — так говорится в их заявлении.

Годар занимался кино с середины 1950-х, но мировую известность ему принесла драма с Жаном-Полем Бельмондо «На последнем дыхании» (1960), ставшая своеобразным манифестом «новой волны». В дальнейшем он с завидной регулярностью поражал зрителей. В числе его наиболее примечательных его работ фильмы «Мужское-женское», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Альфавиль», «Маленький солдат», «Презрение», «Безумный Пьеро» и «Уик-энд». Своими уникальными авторскими высказываниями он оказал бесценное влияние на культуру ХХ века, а в 2011 году его удостоили почетной премии «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Годар занимался любимым делом до самого конца. Его последней работой стала документальная лента «Книга образов» (2018), завоевавшая специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Related video