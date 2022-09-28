Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix отказался от сериала по комиксам «Грендель»

Netflix отказался от сериала по комиксам «Грендель»

28 сентября 2022 15:11
Netflix отказался от сериала по комиксам «Грендель»

Первоисточник повествует о писателе, ставшем королем преступного мира.

Netflix отменил разработку сериала «Грендель». Ранее слухи об этом уже появлялись в сети, а теперь издание Variety смогло получить официальное подтверждение от представителей стримингового сервиса.

«Грендель» был анонсирован в сентябре 2021 года. Основой для сериала послужила серия популярных комиксов Мэтта Вагнера. Главный герой комиксов — Хантер Роуз, фехтовальщик, писатель и убийца, который встал на борьбу с организованной преступностью в Нью-Йорке, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Со временем он сам взял на себя управление криминальной империей, которую некогда хотел разрушить.

Главную роль в проекте должен был исполнить Абубакр Али, звезда недавней мелодрамы «Все возможно». Также в актерском составе были задействованы Джейми Рэй Ньюман («Жена путешественника во времени»), Джулиан Блэк Энтилоп («Флэш») и Мадлен Зима («Блудливая Калифорния»).

Всего в рамках шоу планировалось выпустить восемь эпизодов. О причинах отмены сериала ничего не известно. Права на экранизацию, скорее всего, будут выставлены на аукцион.

Фото: Dark Horse
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров 7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Читать далее 28 сентября 2022
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Читать далее 27 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Читать далее 28 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» Читать далее 28 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
Related video