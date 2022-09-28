Netflix отказался от сериала по комиксам «Грендель»

Netflix отменил разработку сериала «Грендель». Ранее слухи об этом уже появлялись в сети, а теперь издание Variety смогло получить официальное подтверждение от представителей стримингового сервиса.

«Грендель» был анонсирован в сентябре 2021 года. Основой для сериала послужила серия популярных комиксов Мэтта Вагнера. Главный герой комиксов — Хантер Роуз, фехтовальщик, писатель и убийца, который встал на борьбу с организованной преступностью в Нью-Йорке, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Со временем он сам взял на себя управление криминальной империей, которую некогда хотел разрушить.

Главную роль в проекте должен был исполнить Абубакр Али, звезда недавней мелодрамы «Все возможно». Также в актерском составе были задействованы Джейми Рэй Ньюман («Жена путешественника во времени»), Джулиан Блэк Энтилоп («Флэш») и Мадлен Зима («Блудливая Калифорния»).

Всего в рамках шоу планировалось выпустить восемь эпизодов. О причинах отмены сериала ничего не известно. Права на экранизацию, скорее всего, будут выставлены на аукцион.