10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур»

Если хотите найти легкое ненапряжное кино на вечер, которое можно посмотреть в компании друзей и от души посмеяться, то наша подборка вам поможет.

Начало нулевых подарило нам множество безбашенных молодежных комедий, и главной из них, стал, пожалуй, «Евротур», песни из которого у многих до сих в плейлистах на повторе, а забавные приключения друзей, отправившихся в Европу в поисках возлюбленной главного героя, до сих пор вызывают гомерический хохот.

Ромком с Сетом Рогеном рассказывает о давних друзьях Заке и Мири, которые, переживая не лучшие времена, решают быстро разбогатеть и наспех сколачивают команду для съемок порно. Конечно же, с самого начала все пойдет наперекосяк, а сами герои во время съемок осознают друг о друге что-то по-настоящему важное.

Зак и Мири снимают порно

В центре внимания комедии Тодда Филлипса – незадачливый студент, который по ошибке отправляет своей девушке вместо кассеты с признанием в любви кассету с записью своей измены. Чтобы успеть перехватить кассету и спасти отношения, он, прихватив приятелей, отправляется в путешествие через всю Америку.

Дорожное приключение

Старшеклассник Мэттью влюбляется в симпатичную соседку, и она даже отвечает на его чувства взаимностью. Но отношения героев находятся под угрозой, когда на парня как гром среди ясного неба сваливается новость, что его новая подружка – бывшая порнозвезда.

Соседка

Что делать, если ни один колледж не собирается принимать тебя в свои ряды, а родители явно не обрадуются такому повороту событий? Выпускник Бартлби Гейнс решает проблему радикальным способом и открывает собственный колледж, где каждый может заниматься тем, что ему по душе.

Нас приняли!

Ник тяжело переживает отъезд своей девушки, которая отправилась на музыкальную церемонию. Узнав, что пригласивший ее продюсер известен своими любовными связями с молоденькими девушками, Ник решает отправиться вслед за возлюбленной, в то время как его родители, не одобряя выбор сына, будут всячески ему мешать.

Держись до конца

Ромком с Эштоном Кутчером и Кэмерон Диаз, которые играют авантюристов, проведших безумную ночь в Лас-Вегасе. Когда наутро выясняется, что накануне они поженились и выиграли крупную сумму, каждый из них разрабатывает план, как избавиться от другого и присвоить все деньги себе.

Однажды в Вегасе

Отвязная комедия от сценаристов «Мальчишника в Вегасе». Ее главный герой – двадцатилетний парень, который готовится к важному экзамену в медицинский колледж. Его безбашенные друзья уговаривают его уйти в праздничный отрыв прямо накануне дня рождения, и небольшое веселье плавно перетекает в сумасшедшие приключения.

21 и больше

Сидни Уайт (2007)

Когда полная энтузиазма девушка Сидни Уайт поступает в колледж, где она намерена присоединиться к студенческому сообществу, которое когда-то возглавляла ее мать, ей предстоит столкнуться с неприязнью других студенток, которые всеми силами будут стараться испортить ей жизнь.

Сидни Уайт

Однажды заядлая тусовщица Кристина в исполнении Кэмерон Диаз встречает мужчину, в которого действительно влюбляется. Но он, так же внезапно, как появился, исчезает из ее жизни, и Кристина, прихватив с собой лучшую подругу, отправляется на его поиски.

Милашка

Райан Рейнольдс в роли студента колледжа, который без ума от веселых вечеринок и студенческой жизни, поэтому уже шесть лет не может получить диплом. После того как его отец прекращает оплачивать ему учебу, парень вынужден лицом к лицу столкнуться с проблемами взрослой жизни.