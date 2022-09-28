Боб Оденкерк снимется в комедии о братьях, которые снимают фильм о диабете

Многократный номинант на премию «Золотой глобус» Боб Оденкерк был назначен соавтором сценария и исполнителем главной роли в будущей комедии The Making of Jesus Diabetes («Создание Иисуса с диабетом»).

В центре сюжета — два братья-затворника. Их набожная мать умирает от диабета. Чтобы почтить ее память, они решают снять фильм о диабете во времена Иисуса, хотя у обоих нет никакого опыта в создании кино.

Вместе с Оденкерком над сценарием работают Эндрю Фридман («Это мы») и Майкл Нотон («В Филадельфии всегда солнечно»), которые также исполнят важные роли в фильме. Место продюсера займет Эллен С. Вандер. Про свой новый проект она рассказывает:

«Я невероятно благодарна за уникальную возможность поработать с этими талантливыми режиссерами и актерами. The Making of Jesus Diabetes — освежающая и очень смешная история от начала и до конца. С этим актерским составом и этим сценарием мы сможем создать просто уникальное развлечение и будем очень рады показать его зрителям по всему миру».

Оденкерк известен в первую очередь как исполнитель роли Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Он также пишет сценарии для комедийных сериалов («С Бобом и Дэвидом», «Парни с дня рождения» и «ТрипТанк»).