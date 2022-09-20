О чем сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором?

«Хороший доктор» — это медицинская драма, созданная сценаристом и продюсером Дэвидом Шором, который известен как создатель культового «Доктора Хауса».

Сериал повествует о талантливом враче Шоне Мерфи, страдающем синдромом саванта, особой формой аутизма, при которой у человека развиваются выдающиеся способности в определенной области и формируется отставание во всех остальных. Недуг Мерфи дает ему много особых способностей, благодаря которым он становится первоклассным специалистом: невероятную память, развитое логическое мышление и сильную чувствительность к «поломкам» человеческого организма. Однако, несмотря на весь свой гениальный ум, в эмоциональном плане герой будто бы остался на уровне развития ребенка.

Главную роль в сериале исполняет британский актер Фредди Хаймор, которого ранее зрители могли видеть в фильмах «Август Раш», «Два брата» и «Волшебная страна». За свою работу в «Хорошем докторе» он даже был удостоен номинации на премию «Золотой глобус». Также в шоу задействованы Хилл Харпер («Его игра»), Ричард Шифф («Семь»), Кристина Чанг («Крепкий орешек 4.0») и другие.

На данный момент сериал состоит из пяти полных сезонов. Премьера шестого сезона намечена на 3 октября 2022 года. Новые серии будут выходить в еженедельном формате.

Также 23 августа телеканал ABC анонсировал начало работы над спин-оффом сериала, который получил название «Хороший адвокат». В центре сюжета окажется девушка Джони, которая впервые появится в шестом сезоне «Хорошего доктора». Она работает адвокатом и борется с обсессивно-компульсивным расстройством. В какой-то момент ей даже придется представлять в суде самого Шона.