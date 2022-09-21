Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью

С первых возрастных изменений актрисы начинают переживать о своем будущем в профессии. Некоторые из них не готовы терять роли молодых красавиц и переходить в другую категорию. В погоне за юным овалом звезды обращаются к косметологам и пластическим хирургам, которые, к сожалению, далеко не всегда могут сотворить чудо. Перед вами самые пугающие изменения актрис, которым испортили внешность пластикой и уколами «красоты».

53-летняя актриса уже несколько лет прибегает к услугам соответствующих специалистов, из-за чего ее внешность изменилась до неузнаваемости. Подтяжка лица, изменение формы и увеличение губ привели к тому, что ее кожа стала выглядеть неестественно натянутой, разрез глаз — более узким, а рот приобрел нечеткий контур. В этом году вышел комедийный мини-сериал с Рене в главной роли — «Кое-что о Пэм», где звезда «Дневника Бриджит Джонс» уже совсем на себя не похожа.

Рене Зеллвегер

В ноябре этого года звезда «Привидения» празднует 60-летие и даже не думает прекращать карьеру. В марте 2022 года вышел комедийный боевик с ее участием «Невыносимая тяжесть огромного таланта», а в январе 2021-го Деми Мур приняла участие в показе новой коллекции бренда Fendi. Вот только поклонники едва узнали своего кумира. Судя по всему, в борьбе с возрастными изменениями актриса сделала подтяжку лица, увеличила губы, убрала брыли и подчеркнула скулы. Однако в результате процедур лицо Деми стало больше похоже на маску. Актриса вряд ли теперь сможет, как раньше, использовать мимику, а значит, такое вмешательство может лишить ее работы.

Деми Мур

Австралийской актрисе недавно исполнилось 55. На тонкой бледной коже рыжеволосой дивы достаточно рано стали заметны возрастные изменения. А комплексы по поводу слишком худого лица беспокоили Кидман еще в юности. После сорока Николь решила изменить свою внешность. С помощью нескольких процедур она придала щекам желанный объем, увеличила губы и сделала подтяжку лица. Однако в недавнем релизе «Быть Рикардо» с ее участием актриса выглядит неестественно и скорее напоминает фарфоровую куклу.

Николь Кидман

Секс-символу 90-х в этом году исполнится 69. Одно из последних ее появлений на большом экране было в эротической трилогии «50 оттенков серого». Поклонники едва узнали актрису, которая сыграла «миссис Робинсон», совратившую Кристиана Грея. Чтобы сохранить молодость и красоту, Ким всерьез увлеклась косметологическими процедурами, что заметно испортило ее черты лица.

Ким Бейсингер

Американской актрисе сейчас 52. За спиной у нее осталась, пожалуй, единственная значимая роль в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», в котором Лара сыграла красавицу Донну. Звезда рано начала прибегать к пластике, и уже в фильме «Люди в черном – 2» в роли Серлины она выглядела как настоящая инопланетянка. В результате процедур блефаропластики, ринопластики, хейлопластики и круговой подтяжки лица Флинн-Бойл выглядит совсем неузнаваемой. Возможно, именно из-за вмешательств пластической хирургии карьера талантливой актрисы так и не сложилась.