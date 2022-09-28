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Киноафиша Новости Джейми Ли Кертис клянется убить Майкла Майерса в финальном трейлере «Хэллоуин заканчивается»

Джейми Ли Кертис клянется убить Майкла Майерса в финальном трейлере «Хэллоуин заканчивается»

28 сентября 2022 09:57
Джейми Ли Кертис клянется убить Майкла Майерса в финальном трейлере «Хэллоуин заканчивается»

Фильм не станет последней частью перезапущенной франшизы.

Студия Universal Pictures представила новый трейлер «Хэллоуин заканчивается», третьей части перезапущенной франшизы о серийном убийце Майкле Майерсе.

Действие фильма развернется спустя четыре года после финала предыдущего фильма, «Хэллоуин убивает». Майкл Майерс бесследно исчез и не появлялся все эти годы. Главная героиня Лори Строуд живет со своей внучкой Эллисон и пишет мемуары об охоте на неубиваемого маньяка. Однако новая череда зверских убийств в городе заставляет ее понять, что Майерс вновь взялся за старое.

В трейлере Лори клянется, что отомстит Майерсу: «Он убил мою дочь. Но сегодня я убью его». Затем в ролике показано, как убийца беспрепятственно входит в дом героини, но это оказывается хорошо спланированной ловушкой: он заглядывает за дверь и Лори стреляет в него из пистолета. Видео заканчивается тем, что Лори снимает с Майкла его знаменитую маску.

В третьем фильме к своим привычным ролям вернулись Джейми Ли Кертис, Кайл Ричардс, Уилл Пэнингтон и Энди Мэтичак.

Место режиссера проекта занял автор двух предыдущих частей Дэвид Гордон Грин, который также написал сценарий совместно с актером Дэнни Макбрайдом. Продюсером картины выступил Джейсон Блум. В недавнем интервью Блюм заявил, что «Хэллоуин заканчивается» не станет финалом перезапущенной франшизы, но он станет последним проектом по «Хэллоуину» для данной съемочной команды.

Мировая премьера картины состоится 14 октября 2022 года.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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