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Киноафиша Новости Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса»

Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса»

5 сентября 2022 11:30
Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса»

Тизер стилизован под рекламу.

Кабельный канал HBO презентовал промотизер второго сезона «Белого лотоса», в котором под умиротворяющую музыку показаны лучезарные красоты Сицилии и сопровожденный закадровым монологом Дженнифер Кулидж, пообещавшей порцию очередных незабываемых впечатлений. Дальше голос меняется на другого рассказчика и заканчивается ролик указанием месяца премьеры — новые эпизоды полюбившейся критикам и зрителям многосерийной антологии начнут выходить в эфир уже с октября. Точная дата пока не анонсирована.

В продолжение социальной сатиры от режиссера-сценариста Майка Уайта («Статус Брэда», «Год собаки») обновится весь основной актерский состав, за исключением Кулидж. При этом сюжет останется прежним. В центре повествования вновь окажутся многочисленные колоритные постояльцы и работники курортного отеля «Белый лотос», только на этот раз не гавайского, а итальянского.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Обри Плаза («Легион»), Майкл Империоли («Клан Сопрано»), Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»), Том Холландер («King’s Man: Начало»), Тео Джеймс («Жена путешественника во времени»), Ф. Мюррэй Абрахам («Амадей»), Адам ДиМарко («Тайный орден»), Мэган Фэйхи («Опасная игра Слоун»), Уилл Шарп («Долг/стыд»), Лео Вудалл («По наклонной») и другие.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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