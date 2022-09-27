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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»

Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»

27 сентября 2022 14:50
Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»

В ролике играет знаменитая песня и появляется Дженсен Эклс.

Кабельный канал The CW продолжает напоминать о скорой премьере сериала-приквела «Винчестеры», в котором расскажут историю родителей главных героев «Сверхъестественного». Минутный ролик начинается со вступительной речи Дженсена Эклса. В трейлере обрисованы невероятные приключения главных героев и их друзей, а сопровождено все это классической музыкальной темой Carry On Wayward Son.

В многосерийной мистической экшен-драме подробно расскажут о знакомстве родителей Сэма (Джаред Падалеки) и Дина (Эклс). Молодой Джон Винчестер (Дрэйк Роджер) возвращается с войны и решает разузнать о своем прошлом. В попытках найти информацию, он встречает обворожительную и храбрую охотницу на демонов Мэри (Мэг Доннелли). Девятнадцатилетняя девушка сражается с темными силами с самого раннего детства. Она давно планировала оставить своеобразный семейный бизнес, но пропажа отца заставляет передумать. Когда судьбы персонажей переплетаются, они оба вовлекаются в опасную войну с нечистью и навсегда влюбляются друг в друга.

На правах создателя и исполнительного продюсера проекта выступает сам Эклс, а должность креативного куратора возглавил сценарист оригинального сериала Робби Томпсон.

«Винчестеры» стартуют на The CW уже 11 октября.

Фото: The CW
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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