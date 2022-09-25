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Киноафиша Новости Отчаянные подруги попадают в аварию в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

Отчаянные подруги попадают в аварию в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

25 сентября 2022 14:40
Отчаянные подруги попадают в аварию в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

Продолжение сериала о взбалмошных холостячках выйдет в ноябре.

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер финального третьего сезона сериала «Прощай навсегда». Ролик был показан в рамках онлайн-фестиваля TUDUM.

В начале ролика зрителям напоминают финал второго сезона сериала, когда в жизни лучших подруг Джен и Джуди случилось несколько важных событий: Джен призналась в убийстве Стива; Джуди обнаружила целое состояние внутри своих картин, которое спрятал там ее бывший парень, промышлявший отмыванием денег; город одобрил предложение Джен установить знак «Стоп» на оживленном перекрестке. После этого прямо на том же перекрестке героини попали в автомобильную аварию.

В трейлере обе девушки приходят в себя в больнице после ДТП. Выясняется, что виновником несчастного случая является Бен, брат-близнец Стива. Также в ролике дают понять, что дружба Джен и Джуди в новом сезоне останется все такой же крепкой.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини и Джеймс Марсден.

Премьера третьего сезона «Прощай навсегда» состоится на Netflix 17 ноября 2022 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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