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Киноафиша Новости Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона»

Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона»

19 сентября 2022 17:01
Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона»

В новом эпизоде действие наконец перенесется на много лет вперед.

Телеканал HBO поделился трейлером шестого эпизода сериала «Дома Дракона». Судя по всему, новая серия станет той самой точкой, в которой случится скачок во времени.

Еще до выхода «Дома Дракона» было известно, что в какой-то момент в сюжете должен будет произойти временной скачок, после которого все молодые герои будут заменены своими взрослыми версиями. Так, Милли Олкок и Эмили Кэри, которые исполнили роли Рейниры и Алисент в первых пяти эпизодах сериала, сменят Эмма Д’Арси и Оливия Кук, которые сыграют тех же персонажей во взрослом возрасте. Точно так же повзрослеют представители дома Веларион, Лаэна и Лейнора. В то же время старших персонажей этот скачок не коснется, все взрослые актеры останутся на своих местах.

Д’Арси и Кук до сих пор не появлялись в «Доме Дракона», хотя изначально именно они были заявлены как две главные звезды шоу. В преддверии своего дебюта Кук поделилась с порталом ComicBook.com первыми подробностями того, как изменятся отношения между Алисент и Рейнирой спустя много лет:

«Рейнира и Алисент были лучшими подругами в детстве. Однако отец Алисент по имени Отто — десница короля, и его политические амбиции не знают конца. Ради них он решает пожертвовать желаниями своей дочери. Поэтому их дружба терпит крах, и между девушками на долгие годы образуется пропасть. В тот момент, когда мы снова их увидим, от былой дружбы не останется и следа».

Шестой эпизод «Дома Дракона» выйдет в следующее воскресенье.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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