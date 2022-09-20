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Киноафиша Новости Magnum opus Виолы Дэвис: появились первые отзывы об исторической драме «Женщина-король»

Magnum opus Виолы Дэвис: появились первые отзывы об исторической драме «Женщина-король»

20 сентября 2022 14:16
Magnum opus Виолы Дэвис: появились первые отзывы об исторической драме «Женщина-король»

Фильм об африканских воительницах привел зрителей в восторг.

В соцсетях начали появляться первые зрительские отзывы об исторической драме «Женщина-король» Джины Принс-Байтвуд. Фильм вышел в мировой прокат в прошлые выходные и уже успел собрать $19 млн, что можно считать впечатляющим результатом.

Большинство зрителей остались от картины в полном восторге. Особенно по душе им пришлись красивый визуальный ряд и отличные актерские работы.

Reagan Gomez:

«Я уже давно не видел фильма, который бы меня настолько поразил. Если вы еще не смотрели «Женщину-короля», то обязательно сделайте это! Сюжет, персонажи, экшен, операторская работа… все просто на высоте!»

Scott Menzel, представитель Международного кинофестиваля в Торонто:

«Женщина-король» еще раз доказывает, что Джина Принс-Байтвуд — чертовски хороший режиссер. Она создала потрясающий боевик, посвященный сильным чернокожим женщинам. Весь актерский состав великолепен, но лично для меня Виола Дэвис затмевает всех».

Shanelle Genai:

«Какой феноменальный фильм! У меня просто не хватает слов, чтобы описать всю красоту, блеск и брутальность «Женщины-короля». Съемочная команда — вы большие молодцы!»

Sideswipe:

«Масштаб велик, действие потрясающе, история захватывает, но лучшей частью «Женщины-короля» была первоклассная игра актеров! Виола Дэвис, Джон Бойега, Лашана Линч, Тусо Мбеду, Шила Атим и многие другие просто великолепны!»

Фильм повествует о двух женщинах-воительницах африканского королевства Дамогея, которые правили страной и защищали ее от чужаков в XIX веке. Действие разворачивается в 1820-х годах, когда женщины берут к себе на обучение новое поколение воинов. Через суровые тренировки их учат преодолевать любые опасности.

Фото: Sony
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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