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Киноафиша Новости «Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»

«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»

12 сентября 2022 15:56
«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»

Также появился трейлер анимационного сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях».

В прошедшие выходные состоялось масштабное мероприятие D23 Expo, в ходе которого студия Lucasfilm представила свежие трейлеры своих предстоящих проектов во вселенной «Звездных войн».

Самым громким событием стал трейлер третьего сезона «Мандалорца». Главный герой в исполнении Педро Паскаля отправится на поиски «живых вод» под планетой Мандор, чтобы восстановить свое звание мандалорца. По дороге его ждет множество приключений и встреч — как со старыми врагами и союзниками, так и с новыми. Кроме Паскаля, к своим ролям в третьем сезоне вернутся Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. Также в сериале появится Кристофер Ллойд. Премьера состоится в следующем году.

Также на D23 Expo показали финальный трейлер «Андора». Сериал-приквел по отношению к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории» посвящен становлению Кассиана Андора. Эту роль снова исполнит Диего Луна. В центре сюжета сериала — движение Сопротивления и попытки повстанцев нанести сокрушающий удар по Империи. Заметным добавлением к сериалу стал Стеллан Скарсгард, которого не было в оригинальном фильме.

К работе над «Андором» вернулись создатели «Изгоя-один», в том числе знаменитый сценарист и режиссер Тони Гилрой. Он написал сценарии для четырех фильмов про Джейсона Борна, сняв один из них. Три первых эпизода «Андора» выйдут на Disney+ 21 сентября.

Наконец, студия Lucasfilm презентовала трейлер анимационного сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях». Он расскажет о детстве и становлении Асоки Тано, а также о переходе Графа Дуку на Темную сторону Силы. Каждому из них будут посвящены три эпизода по 15 минут. Таким образом создатели покажут дуальность мира «Звездных войн». Проектом занимается Дэйв Филони, также работающий над «Мандалорцем». Премьера состоится 26 октября.

Фото: Lucasfilm
Юрий Липский
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