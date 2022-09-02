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О чем новый фильм Netflix «Я был там» с Джорджем Маккэем?

2 сентября 2022 12:52
О чем новый фильм Netflix «Я был там» с Джорджем Маккэем?

Осторожно, спойлеры!

В последний день лета на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера запутанного триллера «Я был там» с Джорджем Маккэем («1917») и Хью Бонневиллем («Аббатство Даунтон») в главных ролях.

Картина Бабака Анвари («Раны», «В тени») посвящена проблеме классового неравенства. В центре истории — молодые художники-граффитисты Тоби (Маккэй) и Джей (Перселл Аскотт), проникающие в дома сверхбогатых людей, чтобы оставить в них свою пометку — «Я был там».

Их новой целью оказывается недавно вышедший на пенсию уважаемый Верховный судья Гектор Блейк (Бонневилль), но из-за слишком высокого положения последнего, Джейк начинает сомневаться в затее, опасаясь серьезных проблем. На фоне этого Тоби, который большую часть времени проводит в своей комнате, занимаясь ерундой и конфликтуя с матерью Лиззи (Келли Макдоналд), решается пойти на дело один.

Попав в дом судьи, персонаж находит компрометирующие снимки и дверь, за которой скрыто нечто ужасное. Позднее Тоби пытается рассказать об этом другу, но тот наотрез отказывается впутываться в эту историю, поэтому герой Маккэя дает полицейским наводку на дом влиятельного законника, однако их визит к Блейку не дает никакого результата — стражи порядка ничего не находят в его владениях. После очередной ссоры с матерью Тоби импульсивно отправляется к Блейку, чтобы проникнуть в запертую комнату. Там он обнаруживает плененного молодого человека, но, к несчастью, экс-судья узнает о вторжении и убивает Тоби ударом по голове.

После этого неожиданного сюжетного поворота действие переключается на мать погибшего и его приятеля — вместе они пытаются найти бесследно пропавшего Тоби. Все это приводит их к Блейку. В итоге они самостоятельно выводят убийцу на чистую воду и наказывают его.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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