Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Время между нами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Студия Warner Bros готовит сиквел «Константина» с Киану Ривзом

Студия Warner Bros готовит сиквел «Константина» с Киану Ривзом

18 сентября 2022 16:08
Студия Warner Bros готовит сиквел «Константина» с Киану Ривзом

Продолжением занимается вся творческая команда оригинального фильма и продюсер Джей Джей Абрамс.

Неожиданная новость: студия Warner Bros. официально запустила в разработку сиквел «Константина: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом. Как сообщает Deadline, в производстве будет задействована вся основная творческая команда оригинальной ленты 2005 года в лице режиссера Френсиса Лоуренса, для которого исходный фильм стал полнометражным дебютом, сценариста Акивы Голдсмана («Игры разума») и Ривза.

Это трио также выступит в качестве продюсеров. Вместе с ними проект курируют Лоренцо Ди Бонавентура и Джей Джей Абрамс, который параллельно разрабатывает одноименный сериал про Джона Константина для стрим-сервиса HBO Max.

О сюжете и производственных сроках пока информации нет. Первая часть при $100-миллионном бюджете заработала в мировом прокате $230 млн, что несколько не соответствовало ожиданиям студии, поэтому вопрос о потенциальном продолжении был снят с повестки. Но за прошедшие с момента релиза семнадцать лет «Константин» обрел культовый статус и многочисленною фан-базу, поэтому боссы Warner Bros. решили рискнуть.

Главный герой мистического триллера — опытный экзорцист и охотник на демонов Джон Константин. Герой отмечен печатью суицида, но получил временное право на жизнь. Протагонист побывал в аду и смог вернуться обратно, поэтому теперь он использует свой уникальный дар, патрулируя границу, разделяющую рай и преисподнюю.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Читать далее 17 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Related video