Студия Warner Bros готовит сиквел «Константина» с Киану Ривзом

Неожиданная новость: студия Warner Bros. официально запустила в разработку сиквел «Константина: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом. Как сообщает Deadline, в производстве будет задействована вся основная творческая команда оригинальной ленты 2005 года в лице режиссера Френсиса Лоуренса, для которого исходный фильм стал полнометражным дебютом, сценариста Акивы Голдсмана («Игры разума») и Ривза.

Это трио также выступит в качестве продюсеров. Вместе с ними проект курируют Лоренцо Ди Бонавентура и Джей Джей Абрамс, который параллельно разрабатывает одноименный сериал про Джона Константина для стрим-сервиса HBO Max.

О сюжете и производственных сроках пока информации нет. Первая часть при $100-миллионном бюджете заработала в мировом прокате $230 млн, что несколько не соответствовало ожиданиям студии, поэтому вопрос о потенциальном продолжении был снят с повестки. Но за прошедшие с момента релиза семнадцать лет «Константин» обрел культовый статус и многочисленною фан-базу, поэтому боссы Warner Bros. решили рискнуть.

Главный герой мистического триллера — опытный экзорцист и охотник на демонов Джон Константин. Герой отмечен печатью суицида, но получил временное право на жизнь. Протагонист побывал в аду и смог вернуться обратно, поэтому теперь он использует свой уникальный дар, патрулируя границу, разделяющую рай и преисподнюю.