Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры

Не секрет, что путь к славе — это тяжелый упорный труд, и прежде чем об актере заговорят таблоиды по всему миру, ему предстоят годы и годы эпизодических ролей и (не всегда удачных) попыток пробиться на большой экран. Рассказываем, с чего начинали свой звездный путь Блейк Лайвли, Марго Робби, Аня Тейлор-Джой и другие актрисы, ставшие кумирами миллионов.

Это сейчас Блейк Лайвли — признанная икона стиля, образцовая жена Райана Рейнольдса и успешная актриса. Актриса начала свою карьеру в далеком 1995 году, сыграв роль Зубной феи в семейном мюзикле «Песочный человек». Далее последовали роли в молодежных комедиях «Джинсы-талисман» и «Нас приняли!», но мировая известность пришла к Лайвли лишь в 2007 году, когда она сыграла роль тусовщицы Серены ван дер Вудсен в культовой «Сплетнице». Среди последних работ актрисы — предстоящая экранизация романа Лианы Мориарти «Тайна моего мужа».

Вокруг актрисы ходит множество слухов об ее пластических операциях. Сама актриса отрицает, что профессионалы внесли коррективы в ее внешность, однако практикующие хирурги считают, что Блейк недоговаривает. Если сравнить ранние снимки звезды с нынешними, сложно не заметить, что ее нос стал тоньше, исчезли нависшие веки, а взгляд стал более открытым.

Блейк Лайвли

Звезда Аны де Армас взошла в 2017 году, когда актриса снялась в фантастическом триллере Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», а дальнейший успех закрепил комедийный детектив с Дэниелом Крейгом «Достать ножи». Сейчас об Ане де Армас говорят как о талантливейшей актрисе, воплотивший на экране сложный и неоднозначный образ иконы XX века — Мэрилин Монро — в драме «Блондинка». Однако на старте карьеры актрисе приходилось довольствоваться небольшими ролями в малоизвестных испанских сериалах и телефильмах. Но упорная девушка вскоре отправилась покорять Голливуд. Ее первым американским фильмом стала спортивная драма «Каменные кулаки».

Однако дело не только в упорстве, в начале своей карьеры Ана прошла косметологические процедуры по изменению формы носа. Со временем он стал более точеным, а кончик – непропорционально крошечным. Также актриса поставила себе дорогостоящие виниры.

Ана де Армас

Обладательнице «Оскара» Эмме Стоун по плечу как высокобюджетные проекты («Круэлла»), так и авторские драмы («Иррациональный человек», «Фаворитка»). Ее карьера взлетела после того, как актриса сыграла главную роль в молодежной комедии «Отличница легкого поведения», за которую она была номинирована на «Золотой глобус». Однако начинала свой путь Стоун с ТВ-сериалов («Новая семья Партридж», «Медиум», «Малкольм в центре внимания»), а на большом экране впервые появилась в 2007 году в комедии «SuperПерцы».

Эмма Стоун – идеальный пример образа хорошенькой девушки-соседки. Учитывая ее роли и амплуа, сложно догадаться, что актриса что-то меняла в своей внешности. В годы скачка ее популярности Эмма определенно начала подкачивать филлер в верхнюю губу. Однако на данный момент актриса вернулась к естественности и пользуется только косметическими процедурами.

Эмма Стоун

В это трудно поверить, но рыжеволосая обладательница «Оскара» Джессика Честейн в начале своей карьеры работала аниматором на детских праздниках, чтобы заработать себе на жизнь. Ее карьера, как и у многих, началась с участия в телевизионных проектах: «Скорая помощь», «Вероника Марс», «Закон и порядок: Суд присяжных». Звезда Честейн взошла в 2011 году, когда на экраны вышло сразу шесть фильмов с участием актрисы, в том числе обласканная критиками драма Терренса Малика «Древо жизни».

Джессика Честейн цепляет зрителя своей природной и утонченной красотой. Посмотрев на нее, вы вряд ли когда-нибудь подумали бы, что это прекрасное лицо касался хирургический нож. Конечно, прямого подтверждения этому нет, но, скорее всего, Джессика переделала свой нос (сделав его тоньше), а также провела процедуру подтяжки челюсти.

Джессика Честейн

Звезда «Хода королевы» и ретро-хоррора Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» дебютировала в кино в комедийном фильме ужасов «Академия вампиров». Впрочем, увидеть актрису на большом экране тогда не удалось: ее роль вырезали из финального монтажа картины, а имя убрали из титров. Но уже через год актриса получила известность благодаря главной роли в хорроре Роберта Эггерса «Ведьма». С режиссером актриса сотрудничает и по сей день: в этом году на экраны вышел исторический боевик «Варяг» с Тейлор-Джой в роли славянской ведьмы. В 2023 году ожидается выход постапокалиптического боевика из вселенной «Безумного Макса» «Фьюриоса», в котором актриса исполнит главную роль.

Аня Тейлор Джой обладает необычной и даже немного инопланетной внешностью. В интервью одному из изданий актриса признавалась, что дико увлечена уходом за своей кожей. Она любит принимать ванны с солью и эфирными маслами, а еще пользуется такими методами лечения, как криотерапия.

Аня Тейлор-Джой

Австралийская красавица Марго Робби получила широкую популярность благодаря роли у Мартина Скорсезе в «Волке с Уолл-стрит», а высоких оценок критики и любви взыскательных интеллектуалов удостоилась за роль Тони Хардинг в спортивной драме «Тоня против всех». Кинокарьеру актриса начала в родной Австралии. Там она снималась в таких сериалах, как «Отдел убийств», «Соседи» и «Принцесса слонов», после чего переехала в Лос-Анджелес.

Прежде чем стать знаменитой в Голливуде, Марго Робби позаботилась о своем лице. Она удалила комки биша и скорректировала всю нижнюю часть (скулы, подбородок, губы), придав своей внешности «глянцевый вид». На данный момент актриса скорее всего делает лазерную шлифовку или RF-лифтинг.

Марго Робби

Многие помнят звезду «Эйфории» и трилогии про Человека-паука как маленькую девочку с канала Disney. Первым появлением на экране юной модели и певицы стала роль лучшей подруги главной героини Рокки в ситкоме «Танцевальная лихорадка». После актриса сыграла главную роль в подростковом фильме «Заклятые друзья», где ее партнершей по площадке вновь стала Белла Торн. В скором будущем актриса порадует нас своим появлением не только в 3-м сезоне «Эйфории», но и в продолжении «Дюны» Дени Вильнева.

Про нос Зендеи ходит множество слухов, но прямого подтверждения операционного вмешательства нет. Однако эта знойная красотка явно часто пользуется услугами косметолога.

Зендея

Кажется, проще перечислить успешные российские проекты, в которых Любовь Аксенова не снималась, нежели те, в которых актриса приняла участие. «Почка», «Мажор», «TheТелки», «Майор Гром»... Начинала свою карьеру Аксенова, как и многие российские актеры, с эпизодов в сериалах «След» и «Детективы». А первую популярность ей принесла роль ученицы пансиона «Логос» Кристины Панфиловой в сериале «Закрытая школа».

Актриса не распространяется по поводу вопроса своей пластики, хотя многие пластические хирурги утверждают, что Любовь хоть и незначительно, но подкорректировала свой нос.

Любовь Аксенова

Мемы про Кристен Стюарт и ее безэмоциональную игру в «Сумерках» знакомы даже тем, кто эти самые «Сумерки» не смотрел. Тем не менее с тех пор Стюарт успела заявить о себе как о разноплановой актрисе, сыграв у Вуди Аллена в «Светской жизни» и Дэвида Кроненберга в «Преступлениях будущего», а за роль принцессы Дианы в байопике «Спенсер» актриса даже была номинирована на «Оскар». Свою карьеру она начала еще в детстве, сыграв эпизодическую роль в семейном фильме «Сын русалки». Настоящей отправной точкой карьеры Стюарт можно считать роль в триллере Дэвида Финчера «Комната страха», где она сыграла роль дочери героини Джоди Фостер.

У Кристен Стюарт от природы очень красивое лицо с четкой линией подбородка и притягивающим взглядом. Актриса вряд ли прибегала к хирургическому вмешательству, но все же часто пользуется услугами дорогостоящих косметологов.

Кристен Стюарт

Кажется, Эль Фаннинг сама судьба велела стать актрисой. Еще в трехлетнем возрасте Эль появилась в сериале «Похищенные» и фильме «Я — Сэм», сыграв персонажей своей старшей сестры Дакоты в еще более юном возрасте. Первую самостоятельную роль актриса получила в 2002 году в комедии «Дежурный папа». С тех пор Фаннинг успела поработать с такими признанными режиссерами, как Дэвид Финчер («Загадочная история Бенджамина Баттона»), София Коппола («Где-то», «Роковое искушение») и Николас Виндинг Рефн («Неоновый демон»). Сейчас идут съемки исторической драмы «Соловей», где Эль сыграет вместе со своей сестрой.

Лицо Эль Фаннинг можно узнать из тысячи. Огромные глаза, маленький нос и выдающиеся скулы. В силу возраста актриса еще не прибегала к эстетической хирургии, но совершенно точно можно сказать, что с ее кожей работают лучшие профессионалы.