Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Родитель" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры

16 сентября 2022 12:00
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры

Даже самые яркие звезды начинали с малого.

 

Не секрет, что путь к славе — это тяжелый упорный труд, и прежде чем об актере заговорят таблоиды по всему миру, ему предстоят годы и годы эпизодических ролей и (не всегда удачных) попыток пробиться на большой экран. Рассказываем, с чего начинали свой звездный путь Блейк Лайвли, Марго Робби, Аня Тейлор-Джой и другие актрисы, ставшие кумирами миллионов.

Блейк Лайвли

Это сейчас Блейк Лайвли — признанная икона стиля, образцовая жена Райана Рейнольдса и успешная актриса. Актриса начала свою карьеру в далеком 1995 году, сыграв роль Зубной феи в семейном мюзикле «Песочный человек». Далее последовали роли в молодежных комедиях «Джинсы-талисман» и «Нас приняли!», но мировая известность пришла к Лайвли лишь в 2007 году, когда она сыграла роль тусовщицы Серены ван дер Вудсен в культовой «Сплетнице». Среди последних работ актрисы — предстоящая экранизация романа Лианы Мориарти «Тайна моего мужа».

Вокруг актрисы ходит множество слухов об ее пластических операциях. Сама актриса отрицает, что профессионалы внесли коррективы в ее внешность, однако практикующие хирурги считают, что Блейк недоговаривает. Если сравнить ранние снимки звезды с нынешними, сложно не заметить, что ее нос стал тоньше, исчезли нависшие веки, а взгляд стал более открытым.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Блейк Лайвли

Ана де Армас

Звезда Аны де Армас взошла в 2017 году, когда актриса снялась в фантастическом триллере Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», а дальнейший успех закрепил комедийный детектив с Дэниелом Крейгом «Достать ножи». Сейчас об Ане де Армас говорят как о талантливейшей актрисе, воплотивший на экране сложный и неоднозначный образ иконы XX века — Мэрилин Монро — в драме «Блондинка». Однако на старте карьеры актрисе приходилось довольствоваться небольшими ролями в малоизвестных испанских сериалах и телефильмах. Но упорная девушка вскоре отправилась покорять Голливуд. Ее первым американским фильмом стала спортивная драма «Каменные кулаки».

Однако дело не только в упорстве, в начале своей карьеры Ана прошла косметологические процедуры по изменению формы носа. Со временем он стал более точеным, а кончик – непропорционально крошечным. Также актриса поставила себе дорогостоящие виниры.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Ана де Армас

Эмма Стоун

Обладательнице «Оскара» Эмме Стоун по плечу как высокобюджетные проекты («Круэлла»), так и авторские драмы («Иррациональный человек», «Фаворитка»). Ее карьера взлетела после того, как актриса сыграла главную роль в молодежной комедии «Отличница легкого поведения», за которую она была номинирована на «Золотой глобус». Однако начинала свой путь Стоун с ТВ-сериалов («Новая семья Партридж», «Медиум», «Малкольм в центре внимания»), а на большом экране впервые появилась в 2007 году в комедии «SuperПерцы».

Эмма Стоун – идеальный пример образа хорошенькой девушки-соседки. Учитывая ее роли и амплуа, сложно догадаться, что актриса что-то меняла в своей внешности. В годы скачка ее популярности Эмма определенно начала подкачивать филлер в верхнюю губу. Однако на данный момент актриса вернулась к естественности и пользуется только косметическими процедурами.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Эмма Стоун

Джессика Честейн

В это трудно поверить, но рыжеволосая обладательница «Оскара» Джессика Честейн в начале своей карьеры работала аниматором на детских праздниках, чтобы заработать себе на жизнь. Ее карьера, как и у многих, началась с участия в телевизионных проектах: «Скорая помощь», «Вероника Марс», «Закон и порядок: Суд присяжных». Звезда Честейн взошла в 2011 году, когда на экраны вышло сразу шесть фильмов с участием актрисы, в том числе обласканная критиками драма Терренса Малика «Древо жизни».

Джессика Честейн цепляет зрителя своей природной и утонченной красотой. Посмотрев на нее, вы вряд ли когда-нибудь подумали бы, что это прекрасное лицо касался хирургический нож. Конечно, прямого подтверждения этому нет, но, скорее всего, Джессика переделала свой нос (сделав его тоньше), а также провела процедуру подтяжки челюсти.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Джессика Честейн

Аня Тейлор-Джой

Звезда «Хода королевы» и ретро-хоррора Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» дебютировала в кино в комедийном фильме ужасов «Академия вампиров». Впрочем, увидеть актрису на большом экране тогда не удалось: ее роль вырезали из финального монтажа картины, а имя убрали из титров. Но уже через год актриса получила известность благодаря главной роли в хорроре Роберта Эггерса «Ведьма». С режиссером актриса сотрудничает и по сей день: в этом году на экраны вышел исторический боевик «Варяг» с Тейлор-Джой в роли славянской ведьмы. В 2023 году ожидается выход постапокалиптического боевика из вселенной «Безумного Макса» «Фьюриоса», в котором актриса исполнит главную роль.

Аня Тейлор Джой обладает необычной и даже немного инопланетной внешностью. В интервью одному из изданий актриса признавалась, что дико увлечена уходом за своей кожей. Она любит принимать ванны с солью и эфирными маслами, а еще пользуется такими методами лечения, как криотерапия.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Аня Тейлор-Джой

Марго Робби

Австралийская красавица Марго Робби получила широкую популярность благодаря роли у Мартина Скорсезе в «Волке с Уолл-стрит», а высоких оценок критики и любви взыскательных интеллектуалов удостоилась за роль Тони Хардинг в спортивной драме «Тоня против всех». Кинокарьеру актриса начала в родной Австралии. Там она снималась в таких сериалах, как «Отдел убийств», «Соседи» и «Принцесса слонов», после чего переехала в Лос-Анджелес.

Прежде чем стать знаменитой в Голливуде, Марго Робби позаботилась о своем лице. Она удалила комки биша и скорректировала всю нижнюю часть (скулы, подбородок, губы), придав своей внешности «глянцевый вид». На данный момент актриса скорее всего делает лазерную шлифовку или RF-лифтинг.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Марго Робби

Зендея

Многие помнят звезду «Эйфории» и трилогии про Человека-паука как маленькую девочку с канала Disney. Первым появлением на экране юной модели и певицы стала роль лучшей подруги главной героини Рокки в ситкоме «Танцевальная лихорадка». После актриса сыграла главную роль в подростковом фильме «Заклятые друзья», где ее партнершей по площадке вновь стала Белла Торн. В скором будущем актриса порадует нас своим появлением не только в 3-м сезоне «Эйфории», но и в продолжении «Дюны» Дени Вильнева.

Про нос Зендеи ходит множество слухов, но прямого подтверждения операционного вмешательства нет. Однако эта знойная красотка явно часто пользуется услугами косметолога.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Зендея

Любовь Аксенова

Кажется, проще перечислить успешные российские проекты, в которых Любовь Аксенова не снималась, нежели те, в которых актриса приняла участие. «Почка», «Мажор», «TheТелки», «Майор Гром»... Начинала свою карьеру Аксенова, как и многие российские актеры, с эпизодов в сериалах «След» и «Детективы». А первую популярность ей принесла роль ученицы пансиона «Логос» Кристины Панфиловой в сериале «Закрытая школа».

Актриса не распространяется по поводу вопроса своей пластики, хотя многие пластические хирурги утверждают, что Любовь хоть и незначительно, но подкорректировала свой нос.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Любовь Аксенова

Кристен Стюарт

Мемы про Кристен Стюарт и ее безэмоциональную игру в «Сумерках» знакомы даже тем, кто эти самые «Сумерки» не смотрел. Тем не менее с тех пор Стюарт успела заявить о себе как о разноплановой актрисе, сыграв у Вуди Аллена в «Светской жизни» и Дэвида Кроненберга в «Преступлениях будущего», а за роль принцессы Дианы в байопике «Спенсер» актриса даже была номинирована на «Оскар». Свою карьеру она начала еще в детстве, сыграв эпизодическую роль в семейном фильме «Сын русалки». Настоящей отправной точкой карьеры Стюарт можно считать роль в триллере Дэвида Финчера «Комната страха», где она сыграла роль дочери героини Джоди Фостер.

У Кристен Стюарт от природы очень красивое лицо с четкой линией подбородка и притягивающим взглядом. Актриса вряд ли прибегала к хирургическому вмешательству, но все же часто пользуется услугами дорогостоящих косметологов.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Кристен Стюарт

Эль Фаннинг

Кажется, Эль Фаннинг сама судьба велела стать актрисой. Еще в трехлетнем возрасте Эль появилась в сериале «Похищенные» и фильме «Я Сэм», сыграв персонажей своей старшей сестры Дакоты в еще более юном возрасте. Первую самостоятельную роль актриса получила в 2002 году в комедии «Дежурный папа». С тех пор Фаннинг успела поработать с такими признанными режиссерами, как Дэвид ФинчерЗагадочная история Бенджамина Баттона»), София КопполаГде-то», «Роковое искушение») и Николас Виндинг РефнНеоновый демон»). Сейчас идут съемки исторической драмы «Соловей», где Эль сыграет вместе со своей сестрой.

Лицо Эль Фаннинг можно узнать из тысячи. Огромные глаза, маленький нос и выдающиеся скулы. В силу возраста актриса еще не прибегала к эстетической хирургии, но совершенно точно можно сказать, что с ее кожей работают лучшие профессионалы.

Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Эль Фанинг

Фото: Legion-Media
Арина Хализова
Арина Хализова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
Related video