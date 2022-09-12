Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»

Накануне официально подошли к концу длившиеся почти полгода съемки третьего сезона «Ведьмака». Работа велась сразу в нескольких странах, включая Англию, Италию, Хорватию, Марокко и палящую пустыню Сахары.

В целом рабочий процесс на этот раз получился не таким беспокойным, как в разгар пандемии, когда снимался второй сезон саги о Геральте из Ривии. Впрочем, за 120-дневный период производства не обошлось без неприятных инцидентов — за это время исполнитель главной роли Генри Кавилл успел переболеть коронавирусом, но в достаточно легкой форме, поэтому он довольно быстро вернулся в строй.

Ниже приведено благодарственное письмо Кавилла, адресованное команде и коллегам:

«Хочу поблагодарить всех за целеустремленность и самоотверженность, которую вы проявили в период этих сложных съемок. Надеюсь, все смогут насладиться по праву заслуженным отдыхом».

Дата премьеры новых серий пока не анонсирована, но портал Redanian Intelligence, специализирующийся на достоверных новостях по вселенной Анджея Сапковского, предполагает, что релиз на Netflix может состояться уже в апреле или мае 2023 года. Не исключено также, что третий сезон «Ведьмака» выйдет в конце года, как это было с предыдущими сезонами.