Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехали!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»

Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»

12 сентября 2022 15:23
Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл поблагодарил команду сериала.

Накануне официально подошли к концу длившиеся почти полгода съемки третьего сезона «Ведьмака». Работа велась сразу в нескольких странах, включая Англию, Италию, Хорватию, Марокко и палящую пустыню Сахары.

В целом рабочий процесс на этот раз получился не таким беспокойным, как в разгар пандемии, когда снимался второй сезон саги о Геральте из Ривии. Впрочем, за 120-дневный период производства не обошлось без неприятных инцидентов — за это время исполнитель главной роли Генри Кавилл успел переболеть коронавирусом, но в достаточно легкой форме, поэтому он довольно быстро вернулся в строй.

Ниже приведено благодарственное письмо Кавилла, адресованное команде и коллегам:

«Хочу поблагодарить всех за целеустремленность и самоотверженность, которую вы проявили в период этих сложных съемок. Надеюсь, все смогут насладиться по праву заслуженным отдыхом».

Дата премьеры новых серий пока не анонсирована, но портал Redanian Intelligence, специализирующийся на достоверных новостях по вселенной Анджея Сапковского, предполагает, что релиз на Netflix может состояться уже в апреле или мае 2023 года. Не исключено также, что третий сезон «Ведьмака» выйдет в конце года, как это было с предыдущими сезонами.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы Читать далее 9 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы» Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы» Читать далее 9 сентября 2022
Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы Читать далее 9 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Related video