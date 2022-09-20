Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы

Недавно Эль Фаннинг была отмечена очередной номинацией на телепремию «Эмми», и хотя награда ей не досталась, это повод вспомнить о самых примечательных фильмах и сериалах звезды.

«Девушка из Плейнвилля» (2022)

Мини-сериал на основе реальной истории молодой девушки Мишель Картер, обвиненной в том, что она через сообщения довела до суицида бойфренда Конрада Роя. В основу проекта Hulu лег подлинный случай, по которому сняли также документальный фильм.

«Великая» (2020)

Нашумевшая многосерийная историческая сатира о молодости Екатерины II и ее бурных взаимоотношениях с российским императором Петром III в исполнении Николаса Холта. Костюмированное шоу уже продлено на третий сезон.

«Женщины ХХ века» (2016)

Расхваленная критиками драма от режиссера Майка Миллса («Начинающие», «Камон Камон»), в которой рассказывается о нескольких разновозрастных женщинах, оказывающих влияние на подростка Джейми. Действие ностальгической ленты о взрослении разворачивается в 1979 году.

«Неоновый демон» (2016)

Провокационный и визуально насыщенный триллер от режиссера Николаса Виндинга Рефна («Драйв»), в котором освещается стремительный взлет молодой девушки в жутком мире модельного бизнеса. За быстрый карьерный рост ей приходится заплатить самую высокую цену, потому что конкурентки из-за безумной зависти готовы на все.

Дилогия «Малефисента» (2014 — 2019)

Переосмысление истории классической злодейки Disney с Анджелиной Джоли в главной роли, в которой злая ведьма оказывается не такой уж и плохой. Фаннинг в киносерии сыграла вторую по значимости роль — она воплотила принцессу Аврору.

«Супер 8» (2011)

Ностальгический блокбастер от режиссера-сценариста Джея Джея Абрамса («Звездный путь»). Сюжет ленты вдохновлен классическими фильмами Стивена Спилберга. Действие разворачивается летом 1979 года в провинциальном американском городке. Главные герои — группа подростков, оказавшихся в эпицентре инопланетного вторжения.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

История о человеке, родившемся стариком и молодевшем на протяжении жизни. Главную роль сыграл Брэд Питт, а Фаннинг воплотила молодую версию героини Кейт Бланшетт, Дэйзи.

В фильмографии Фаннинг множество примечательных работ от различных именитых режиссеров, в числе которых картины Софии Копполы «Где-то» и «Роковое искушение», а также «Мы купили зоопарк», «Между», «Трамбо», «Закон ночи», «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Красавица для чудовища», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Щелкунчик и Крысиный король», «Дежавю» и «Вавилон».