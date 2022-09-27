Во время съемок «Амстердама» Кристиан Бэйл избегал «чертовски смешного» Криса Рока

В свежем интервью изданию IndieWire Кристиан Бэйл поделился несколькими историями со съемок фильма «Амстердам» Дэвида О. Рассела. По словам актера, обычно у него нет проблем с перевоплощением в разных персонажей, однако в этот раз вхождение в образ стало для него непосильной задачей.

Все дело в том, что режиссер попросил Криса Рока рассказать Бэйлу несколько историй на съемочной площадке, но «Крис оказался настолько чертовски смешным», что актер просто не мог сконцентрироваться:

«Я помню первый день съемок. Я был взволнован встречей с Крисом, потому что являюсь большим поклонником его стендап-выступлений. И вот он вошел в комнату и начал меня смешить. Дэвид попросил его рассказать мне несколько историй, которые я точно не мог услышать на его концертах. Он любит так подкалывать свою команду, это часть его стиля работы».

Бэйл продолжил:

«Крис был такой чертовски смешной, что я просто не смог играть, потому что без конца смеялся над его шутками. Мне пришлось подойти к нему и сказать: «Приятель, мне нравится проводить с тобой время, но я больше не могу». Дэвид явно пригласил меня сниматься в этом фильме не для того, чтобы посмотреть, как я хихикаю».

Актер, который известен своей тщательной подготовкой к ролям, сказал, что ни в чем не винит Рока. Дистанцирование от друзей и коллег по фильму — лишь часть рабочего процесса Бэйла:

«Я часто встречаю самых невероятных людей на съемках, но всегда вынужден изолировать себя от них. Если я буду слишком близок со своими коллегами, то перестану верить в то, что играю на сцене».

Премьера «Амстердама» состоится 7 октября.