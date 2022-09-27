Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие плачущей: Возвращение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Во время съемок «Амстердама» Кристиан Бэйл избегал «чертовски смешного» Криса Рока

Во время съемок «Амстердама» Кристиан Бэйл избегал «чертовски смешного» Криса Рока

27 сентября 2022 13:52
Во время съемок «Амстердама» Кристиан Бэйл избегал «чертовски смешного» Криса Рока

По словам актера, изобретательный подкол режиссера просто вышел из-под контроля.

В свежем интервью изданию IndieWire Кристиан Бэйл поделился несколькими историями со съемок фильма «Амстердам» Дэвида О. Рассела. По словам актера, обычно у него нет проблем с перевоплощением в разных персонажей, однако в этот раз вхождение в образ стало для него непосильной задачей.

Все дело в том, что режиссер попросил Криса Рока рассказать Бэйлу несколько историй на съемочной площадке, но «Крис оказался настолько чертовски смешным», что актер просто не мог сконцентрироваться:

«Я помню первый день съемок. Я был взволнован встречей с Крисом, потому что являюсь большим поклонником его стендап-выступлений. И вот он вошел в комнату и начал меня смешить. Дэвид попросил его рассказать мне несколько историй, которые я точно не мог услышать на его концертах. Он любит так подкалывать свою команду, это часть его стиля работы».

Бэйл продолжил:

«Крис был такой чертовски смешной, что я просто не смог играть, потому что без конца смеялся над его шутками. Мне пришлось подойти к нему и сказать: «Приятель, мне нравится проводить с тобой время, но я больше не могу». Дэвид явно пригласил меня сниматься в этом фильме не для того, чтобы посмотреть, как я хихикаю».

Актер, который известен своей тщательной подготовкой к ролям, сказал, что ни в чем не винит Рока. Дистанцирование от друзей и коллег по фильму — лишь часть рабочего процесса Бэйла:

«Я часто встречаю самых невероятных людей на съемках, но всегда вынужден изолировать себя от них. Если я буду слишком близок со своими коллегами, то перестану верить в то, что играю на сцене».

Премьера «Амстердама» состоится 7 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Читать далее 24 сентября 2022
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Читать далее 25 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Читать далее 24 сентября 2022
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Читать далее 27 сентября 2022
Related video