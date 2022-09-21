Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет в мини-сериале о крупной криптовалютной афере

Лили Коллинз получила роль в новом многосерийном проекте. Согласно Deadline, звезда «Эмили в Париже» сыграет главную роль в мини-сериале сервиса Hulu «Razzlekhan: Печально известный Крокодил с Уолл-стрит». В основу будущего шоу ляжет статья «Множество жизней самой печально известной пары в истории криптовалют», опубликованная в феврале этого года в New York Magazine.

В материале рассказывается история Хизер Морган (Коллинз) и Ильи Лихтенштейна — западных инфлюэнсеров, обвиненных в заговоре по отмыванию колоссальной суммы денег. Шесть лет назад неизвестные обворовали сервис криптовалют Bitfinex, но в начале этого года ФБР вышло на след преступников, пытавшейся отмыть биткоины стоимостью несколько миллиардов.

Razzlekhan и Крокодил с Уолл-стрит — это творческие эльтер эго Морган. Она успела выпустить два музыкальных альбома. Предстоящий мини-сериал позиционируется как история любви с элементами криминального триллера и черной комедии.

Поставит сериал режиссер Чарли Макдауэлл, у которого Коллинз ранее снялась в фильме Netflix «Внезапная удача». Исполнительными продюсерами выступают Алекс Орловски, Скуп Вассерштейн, а также Макдауэлл и Коллинз. Производство курирует подразделение Searchlight Television.