Сериал «Тетя Марта»: сюжет и актерский состав

«Тетя Марта» — это российский комедийный сериал от телеканала СТС и режиссера Евгения Шелякина, создателя таких популярных отечественных фильмов, как «Пятница» с Данилой Козловским, «Ч/Б» с Алексеем Чадовым и «Хэппи-Энд» с Михаилом Гомиашвили.

Сериал повествует о восьмилетней девочке Марте, которая уже в юном возрасте осталась без опекунов. Ее единственный близкий человек — пожилой дедушка, которому в силу возраста и самому нужен тщательный уход. Не желая отправляться в детский дом, Марта старается уклониться от органов опеки: она всячески скрывает правду о деде от своих учителей, тайно учится самостоятельной жизни и даже нанимает актера-неудачника, чтобы он изобразил ее отца. Однажды в дом к Марте приходит загадочный Марат, который оказывается ее дальним родственником. Но девочка даже не подозревает, что на самом деле он — жадный авантюрист, желающий заполучить ее московскую квартиру.

Главную роль в сериале исполнила 12-летняя Виталия Корниенко, сестра актрисы Вероники Корниенко. Ранее зрители могли видеть ее в четвертом сезоне сериала «Мажор», а также исторической драме «Ника» и спортивной комедии «Виктория». Также в шоу сыграли Юрий Кузнецов, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Кристина Асмус и другие.

Премьера сериала состоится 3 октября 2022 года на телеканале СТС. Первый сезон будет состоять из 17 серий, каждая продолжительностью примерно по 25 минут.