Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс подготовил для поклонников киновселенной Marvel настоящий подарок. В своих социальных сетях актер разместил ролик, в котором официально подтвердил участие Хью Джекмана в «Дэдпуле 3». Болтливого наемника ждет совместное приключение с Росомахой!

Вместе с этим появился логотип фильма и объявлена дата премьеры — триквел выйдет в прокат 6 сентября 2024 года. Ниже приведены слова Рейнольдса из видеоанонса:

«Всем привет! Нам безумно жаль, что мы пропустили мероприятие D23, но мы уже давно усердно трудимся над следующим «Дэдпулом». В процессе мне пришлось устроить настоящий мозговой штурм. Очевидно же, что его первое появление в кинематографической вселенной Marvel должно быть по-настоящему особенным. Нам необходимо было остаться верными персонажу, сделать историю глубже, найти новую мотивацию и смысл. Каждый «Дэдпул» должен выделяться и стоять особняком. Это был невероятный вызов, который заставил меня углубиться в себ. И... У меня ничего не вышло. Да, сплошная пустота. И это ужасно. Но у нас все же была одна идея».

В конце промо актер спрашивает проходящего по комнате Джекмана:

«Эй, Хью! Не хочешь еще разок сыграть Росомаху?».

«Да, конечно, Райан», — как ни в чем не бывало отвечает Джекман.

Первый вариант сценария «Дэдпула 3» написали сестры Венди и Элизабет Молино, авторы мультсериала «Закусочная Боба». Потом текст под творческим руководством Рейнольдса доработали соавторы первых двух частей «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. У прежстоящей картины будет прокатный рейтинг R — это первый проект MCU с таким возрастным цензом. Как недавно говорил глава Marvel Studios Кевин Файги: «В мультивселенной возможно всё».

Постановкой супергеройского блокбастера займется Шон Леви, у которого Рейнольдс снялся в «Главном герое» и «Проекте «Адам», а Джекман — в «Живой стали».