На D23 Expo показали отрывки из «Индианы Джонса 5» и «Аватара: Путь воды»

Одними из наиболее ярких моментов закрытого мероприятия Disney для инвесторов D23 Expo в этом году стали презентации пятой части «Индианы Джонса» Джеймса Мэнголда и «Аватара: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В обоих случаях зрителям показали эксклюзивные видеоматериалы.

Несмотря на то, что ролики не выпускали онлайн, СМИ опубликовали их описания. Трейлер долгожданного блокбастера с Харрисоном Фордом начинается с того, как главный герой следует по улицам некого пустынного города. После показывают сцены из прошлых частей франшизы и немного экшена. Затем появляется Мадс Миккельсен в нацистской форме и Форд, скачущий верхом на лошади по Нью-Йорку.

Сразу после ролика 80-летний Форд вышел на сцену в компании Фиби Уоллер-Бридж. Актер произнес трогательную речь, что буквально взорвало зрительский зал, после чего намекнул, что предстоящее приключение станет для его персонажа последним.

Что касается сиквела «Аватара», то присутствующим раздали 3D-очки и продемонстрировали ряд фрагментов с участием героев Сэма Уортингтона, Зои Салданы, Сигурни Уивер и Стивена Лэнга.

В первой сцене показывают, как несколько молодых На’ви прыгают в коралловый риф, где они плавают вокруг сотен уникальных подводных существ. В следующем эпизоде в центре внимания оказалась юная Кири — это новый персонаж, которого сыграла Уивер. Выясняется, что она дочь доктора Грейс, зачатая в тот момент, когда ученая была в теле своего аватара. Когда Грейс погибла в своем человеческом воплощении, плод внутри ее синей инкарнации продолжал формироваться — так и родилась Кири. В сцене спорят о том, кто является биологическим отцом девочки, намекая на персонажа Джоэла Дэвида Мура. Далее был показан экшен-момент с жаждущим возмездия полковником Кворичем в облике На’ви — злобный морпех захватил детей Джейка Салли и Нейтири и те пытаются дать ему отпор. В заключительных фрагментах показали человеческого детеныша главных героев, ставшего в своем племени изгоем, а также эффектную сцену с обитателями Пандоры, сделанную в духе полета на Туруке Макто из оригинального «Аватара».

В своем видеообращении из Новой Зеландии Кэмерон заявил, что сейчас он активно занимается съемками «Аватара 4» и параллельно ведет постпроизводство третьего фильма.

«Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатры уже 16 декабря, тогда как «Индиана Джонс 5» — 30 июня 2023 года.