Князь Тьмы Юрий Колокольников организует апокалипсис в трейлере сериала «Конец света»

«Кинопоиск» поделился трейлером фантастического комедийного сериала «Конец света», нового проекта режиссера и комика Александра Незлобина. Шоу будет посвящено непростым отношениям Князя Тьмы и его человеческого сына.

Демьян — самый обычный тридцатилетний парень из Чертанова, работающий кассиром в небольшом супермаркете. Однажды к нему из самой преисподней является Князь Тьмы и заявляет, что он его отец. Владыка ада планирует устроить конец света, но для этого ему понадобится помощь сына и его знания о жизни простых смертных. Однако для того, чтобы свершить запланированное злодеяние, Князю придется наладить отношения со своими земными родственниками.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, который воплотит на экране Князя Тьмы, и Семен Трескунов, который сыграет Демьяна. Шоураннером выступит Дмитрий Нелидов, который уже работал над такими сериалами «Кинопоиска», как «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр».

Для Незлобина этот проект станет уже не первым опытом в качестве режиссера. Ранее он успел поработать над фильмом «Жених» 2016 года с Сергеем Светлаковым. О своем новом проекте Незлобин говорит:

«Мы много раз видели и комедийные, и драматические версии армагеддона, которые снимали в Голливуде. Поэтому нам понравилась сама идея взглянуть на поведение Князя Тьмы в наших реалиях. Наш Князь — очень сильный персонаж, но в глубине души он такой же человек со своими детскими обидами и травмами».

Премьера «Конца света» состоится на «Кинопоиске» осенью 2022 года.