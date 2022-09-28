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Киноафиша Новости Том Хэнкс считает, что за всю свою карьеру он снялся лишь в четырех хороших фильмах

Том Хэнкс считает, что за всю свою карьеру он снялся лишь в четырех хороших фильмах

28 сентября 2022 10:37
Том Хэнкс считает, что за всю свою карьеру он снялся лишь в четырех хороших фильмах

По словам актера, никто не знает, как снимать кино.

В новом интервью журналу People Том Хэнкс поделился размышлениями о собственной актерской карьере. В частности, исполнитель сказал, что считает только четыре фильма со своим участием хорошими:

«Никто не знает, как снимать кино, но при этом все считают себя непревзойденными мастерами. Я снялся в целой куче фильмов, и среди них даже есть четыре, которые, по моему мнению, довольно неплохи. Но я до сих пор не перестаю поражаться тому, как картины собираются воедино. Весь процесс, от первой идеи до мерцающего изображения на экране — это настоящее чудо».

Какие именно четыре фильма Хэнкс имеет в виду, он так и не уточнил. После этого актер продолжил:

«Создание фильма — это очень тяжелая работа, на которую уходит очень много времени. В ней бывает и много поводов для радости, и много поводов для ненависти к себе. Это сложнейший процесс в мире, ничего сложнее я не знаю».

За свою сорокалетнюю карьеру Хэнкс снялся во множестве знаковых для истории кино фильмов. Среди его лучших работ — «Форрест Гамп» и «Филадельфия», которые принесли актеру «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», а также такие известные картины, как «Изгой», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана» и «Поймай меня, если сможешь».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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