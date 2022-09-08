Мини-сериал «Не твое дело»: сюжет и актерский состав

Уже в эту субботу, 10 сентября, в эфире телеканала «Россия 1» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы режиссера Евгения Баранова «Не твое дело». Рассказываем о сюжете мини-сериала и актерах.

Сюжет

Главная героиня — Надя Кузнецова, отказывающаяся поддаваться на уговоры матери выйти замуж за ее друга детства, следователя Сергея. Дело в том, что сердце героини принадлежит Виктору, однако, в отличие от Сергея, ее избранник является стопроцентным эгоистом и нарциссом, нередко прибегающим к рукоприкладству. Все кардинально меняется после того, как девушке надоедает покорно терпеть унижения — она бросает Виктора и начинает новую жизнь.

Спустя некоторое время Кузнецова встречает бывшего с новой дамой. У Нади возникает желание предупредить девушку о том, что ее может ожидать, но после неудачной попытки разговора главная героиня решает послушаться свою мать и просто не вмешиваться в чужую жизнь. Вскоре выясняется, что избранница Виктора погибла после падения с высотки, а его самого обвиняют в убийстве. Произошедшее не дает покоя Наде, так как она досконально знает натуру Виктора — из-за того, что он боится высоты, Надя убеждена в его невиновности. Она обращается за помощью к Сергею и вместе они помогают Виктору уйти от следствия, после чего у них начинается роман, а избежавший наказания Виктор теперь хочет вернуть Надю…

Актерский состав

Главные роли сыграли Марина Митрофанова («Неадекватные люди 2») — Надя; Кирилл Каганович («Орел и решка. Кино») — Сергей; Михаил Пшеничный («Тайна Лилит») — Виктор и Ольга Березкина («Пляж. Жаркий сезон») — мама Нади. В остальном касте заняты Ксения Лукьянчикова, Александр Соколовский, Эвелина Бледанс, Татьяна Черкасова, Леонид Громов, Евгений Пеккер и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов.