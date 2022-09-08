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Киноафиша Новости «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис

8 сентября 2022 12:24
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис

Создатели подогревают интерес к премьере нового трейлера.

В преддверии выхода нового трейлера «Черного Адама», чей релиз состоится уже сегодня вечером или ночью, студия Warner Bros. опубликовала порцию постеров с центральными действующими лицами, а также постер, на котором запечатлены все основные персонажи кинокомикса с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис

Кроме этого, был опубликован обновленный синопсис, сообщающий, что божественными силами Тета Адама (Джонсон) наделили в древнем Кандаке, однако он угодил на целых пять тысяч лет в заточение после использования могущественного дара в целях мести. За этот длительный период Адам претерпел метаморфозу из человека в миф, а потом — в легенду. Вырвавшись на свободу, разгневанный персонаж начинает вершить собственное правосудие, подпитываемое яростью, но ему бросают вызов современные герои, формирующие организацию Общество справедливости Америки, куда входят чародей Доктор Фейт (Пирс Броснан), Человек-ястреб (Элдис Ходж), Циклон (Куинтесса Суинделл) и Атомный Крушитель (Ной Сентинео).

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис

За режиссуру эпического блокбастера DC отвечает Жауме Кольет-Серра, который недавно снял с Джонсоном приключенческий фильм «Круиз по джунглям». Разработкой сценария занимались автор «Рэмпейдж» Адам Штикель и создатели триллера «Мавританец», Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани. В остальной актерский состав вошли Сара Шахи, Марван Кензари, Джозеф Гатт, Оделя Алеви, Ули Латукефу и Виола Дэвис, которая вновь предстанет в образе Аманды Уоллер.

«Черный Адам» выйдет в зарубежный кинопрокат 21 октября.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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