Видео: Создатели «Тайлера Рейка 2» обещают небывалый и захватывающий экшен

Одним из наиболее горячих проектов, представленных на онлайн-мероприятии TUDUM, стал сиквел позапрошлогоднего боевика с Крисом Хемсвортом «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Потоковый сервис Netflix продемонстрировал специальный ролик, где показали множество экшен-сцен и различных закулисных фрагментов.

Несмотря на отсутствие подробностей сюжета, предполагается, что действие развернется спустя некоторое время после драматической развязки оригинальной ленты. В представленном видео авторы пообещали показать удвоенную порцию экшена, значительное повышение ставок и гораздо более сложный сюжет. Визитной карточкой первой части стал долгая сцена, снятая в формате непрерывного кадра, но в продолжении режиссер Сэм Харгрейв попытается превзойти самого себя. Кроме того, в фильме будет сложная сцена приземления вертолета на крышу мчащегося поезда и, исходя из промо, ее снимали вживую.

Оригинальный «Тайлер Рейк» основан на графическом романе Анде Паркса «Сьюдад». Сценаристом первой и второй частей выступает Джо Руссо («Серый человек», «Мстители: Финал»), который вместе с братом Энтони также является и исполнительным продюсером франщизы. Вместе с Хемсвортом в актерский состав «Тайлера Рейка 2» вошли Голшифте Фарахани, Тинатин Далакишвили, Джастин Хауэлл, Адам Бесса, Шинейд Фелпс, Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе, Патрик Ньюэлл и Райна Кэмпбелл.

Сиквел выйдет на Netflix в 2023 году. Конкретную дату пока не огласили.