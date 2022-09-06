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Киноафиша Новости Фильм «Банши Инишерина» удостоился в Венеции 15-минутной стоячей овации

Фильм «Банши Инишерина» удостоился в Венеции 15-минутной стоячей овации

6 сентября 2022 10:30
Фильм «Банши Инишерина» удостоился в Венеции 15-минутной стоячей овации

Картина с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном получила исключительно восторженные отзывы.

Вчера в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля с большим триумфом состоялась мировая премьера драмы Мартина МакДоны «Банши Инишира». Как и пятью годами ранее, новый проект создателя «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» получил громкую стоячую овацию, длившуюся целых 15 минут. Отзывы носят исключительно положительный характер.

На мероприятии МакДону сопровождали Керри Кондон и исполнители главных ролей в лице Колина Фаррелла и Брендана Глисона, воссоединившиеся с режиссером со времен «Залечь на дно в Брюгге». Команда была в отличном расположении духа и с энтузиазмом общалась с международной прессой.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты сейчас составляет воодушевляющие 100% при 17 рецензиях. В своих обзорах критики хвалят умение МакДоны превращать обычную байку в нечто по-настоящему серьезное и заслуживающее внимания. Вот что написал о фильме критик Тодд Маккарти, представляющий портал Deadline:

«МакДона снял простую и дьявольскую историю о конце дружбы, пронизанную острым юмором и внезапными моментами будоражащего насилия, что доказывает умение постановщика превращать обыкновенный анекдот в подлинное произведение искусства».

Действие разворачивается в 1923 году на богом забытом ирландском островке. В центре повествования — неожиданный конфликт двух близких друзей, Колма (Глисон) и Патрика (Фаррелл), начавшийся буквально на пустом месте, когда первый внезапно решает положить конец их давней дружбе. Удивленный и не понимающий всех причин Патрик всячески пытается сгладить острые углы и даже пользуется помощью своей сестры Шивон (Кондон) и колоритного молодого островитянина Доминика (Барри Кеоган), однако все попытки героя восстановить дружбу только усугубляют положение. В итоге глубоко обиженный Колм выставляет Патрику ультимативное предложение, после которого события обретают совершенно непредсказуемый поворот.

Студия Searchlight Pictures выпустит фильм в прокат 21 октября.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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