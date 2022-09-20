«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START

Елена Подкаминская провела в танцевальном зале более ста часов, а Елена Валюшкина выучилась на таролога: рассказываем об одной рабочей смене творческой группы сериала.

Сегодня в онлайн-кинотеатре START вышли первые серии новой романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли. История повествует о талантливой преподавательнице танцев — 38-летней Еве. Успешная и самодостаточная женщина узнает о том, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Вслед за ним и Ева пускается в собственные любовные приключения, чтобы найти мужчину и создать с ним семью.

Над сценарием этой истории работали Юлия Клименко, Дарья Воротынцева и Мила Просвирина. Режиссером-постановщиком проекта выступил Никита Грамматиков. А воплотить персонажей, помимо Подкаминской, предстояло Алене Хмельницкой, Галине Польских, Анатолию Белому, Дмитрию Чеботареву, Сергею Епишеву и другим. На завершающей неделе актеры работали в декорациях аутентичного подмосковного дома с ажурными наличниками. Нашей редакции удалось посмотреть на постановку сцен как внутри большого терема в старорусском стиле, так и снаружи, на ярко-зеленом участке с аккуратными дорожками из камня.

Киноафиша застала самый разгар съемок еще в июле. Погода в этот день менялась, как женское настроение. Еще недавно творческая команда снимала сцену с героинями Елены Подкаминской и Галины Польских в роли бабушки Евы. Актрисы говорили по душам, сидя на крыльце, залитом солнцем. И вот уже через несколько минут вовсю лил дождь, а съемочная группа прятала оборудование под навес и постепенно перемещалась в дом. Пока рабочие процессы налаживались, нам удалось пообщаться с исполнительницей главной роли.

Ева, рожай!

«Мне очень нравится образ Евы. Я истосковалась по такому характеру», — говорит Подкаминская.

Елена, которая с детства любила танцы, усиленно готовилась к съемкам и проводила в общей сложности более ста часов на паркете, обучаясь у знаменитого хореографа Александра Могилева, известного постановками в шоу «Танцы». Через пластику тела Ева проживала эмоции и состояния в танцах разных стилей: от танго и движений на пилоне до контемпорари и стритстайла.

Про свои особые отношения с танцами актриса сообщила, что буквально просила о таком проекте, в котором она могла бы встроить их в свою жизнь.

«Удивительно, я впервые танцевала на пилоне, но сразу почувствовала, это — мое! При этом, я была поражена, сколько физической силы необходимо для профессиональной работы, чтобы танец казался лёгким, сексуальным и завораживающим. Конечно, многое мне облегчали, искали такие движения, которые были бы мне по силам для воплощения. Но в целом, я получила огромное удовольствие от такого опыта и хотела бы вернуться к этим занятиям лично для себя».

Елена поделилась историей о том, как в один из съемочных дней, когда она «в полном обмундировании» и «безумно высоких сапогах» работала на площадке в стрип-клубе, ее даже не узнал двухлетний сын.

Ева, рожай!

«Танец дает особую энергию, и пластикой можно выразить то, что словами передать невозможно. С хореографом и сценаристом мы стремились к тому, чтобы каждая танцевальная композиция в сериале стала пластическим выражением спектра эмоциональных переживаний моей Евы: нежных, чувственных, дерзких и даже хулиганских, а где-то передающих всю боль ее одиночества. Здесь, на мое счастье, почти в каждой серии есть музыкально-пластические эпизоды, отражающие главные драматические перипетии жизни героини, ее яркие и контрастные эмоции», — рассказывает Елена.

В этот день также ставили сцену с Еленой Валюшкиной, которая играла таролога, предсказывающую судьбу Еве. По сюжету, за внимание главной героини борются сразу несколько мужчин, а она, в свою очередь, не может определиться с тем, кто же достоин занять место в ее сердце и стать отцом ее будущего ребенка. Мудрая бабушка советует обратиться за помощью к соседке, сведущей в картах таро. Ее как раз и сыграла Елена Валюшкина.

Ева, рожай!

«Образ героини у меня нарисовался сразу, потому что когда-то я имела неосторожность вести «Битву экстрасенсов»... Это все колоритные люди. Они, естественно, обладают способностями, которыми не наделены люди простые. А это всегда завораживает, когда человек может делать что-то, чего не можешь делать ты. И мне очень захотелось претворить это в жизнь».

Актриса считает, что ее задача сделать так, чтобы героиня Подкаминской «перестала сомневаться, определилась и решилась».

Режиссер проекта Никита Грамматиков руководит творческим процессом и параллельно продолжает эту линию рассуждения:

«Из-за того, что наша героиня поставила себе очень высокую планку в поиске идеального мужа и спутника жизни, ей очень трудно выбрать между одним, вторым и третьим… Ведь все мы не без греха».

По мнению режиссера, сериал говорит с улыбкой о серьезных вещах и учит тому, «как быть более внимательным и чутким к другим людям, искать в них что-то хорошее, а не обращать внимание на отрицательные черты».

После съемок на природе группа вернулась к локациям в Центральной Москве, которые, несомненно, станут визуальным украшением сериала. Первые серии проекта «Ева, рожай!» уже доступны в онлайн-кинотеатре START.