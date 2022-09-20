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Киноафиша Новости Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера

Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера

20 сентября 2022 16:47
Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера

Гид по фильмографии звезды от Парфюмера до мишки Паддингтона.

В конце этого года у Бена Уишоу выходит драма «Говорят женщины», а в 2023-м исполнитель появится в новой ленте Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Британский актер считается одним из наиболее ярких представителей своего поколения. Он снимается у самых разнообразных голливудских и европейских постановщиков. Вспоминаем наиболее примечательные роли звезды.

«Парфюмер: История одного убийцы» (2006)

Экранизация знаменитого романа Патрика Зюскинда стала прорывным проектом в карьере артиста. Он сыграл безмолвного сироту Жана-Батиста Гренуя, ставшего парфюмером, которому нет равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, только люди не подозревают о том, какой страшной ценой были добыты божественный аромат.

«Меня там нет» (2007)

Экспериментальная биографическая драма о Бобе Дилане, состоящая из шести историй, отображающих определенный жизненный период музыканта. В каждом из сегментов образ, олицетворяющий певца, сыграли разные исполнители, в том числе Уишоу.

Фильмы про Джеймса Бонда (2012 — 2021)

В лентах о британском шпионе с лицензией на убийство актер воплотил образ технического помощника 007 под оперативными псевдонимом Кью. Именно он обеспечивал Бонда всевозможными гаджетами и вооружением. Уишоу появился в данном образе в «Скайфолле», «Спектре» и «Не время умирать».

Дилогия «Приключения Паддингтона» (2014 — 2017)

В центре сюжета — говорящий медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он отправляется в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Именно Бен подарил свой голос самому вежливому мишке. Параллельно на британском телевидении транслируется одноименный мультсериал, где также за главного героя говорит актер, а в скором времени начнется производство триквела.

«Чрезвычайно английский скандал» (2018)

Первая часть условной британской антологии о реальных скандалах. Хью Грант и Уишоу разыграли историю взаимоотношений многообещающего политика Джереми Торпа и его молодого любовника Нормана Скотта. Действие мини-сериала разворачивается в 1960-х, когда гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением.

Кроме того, в число ярких проектов Бена Уишоу можно внести фильмы «Малыш Джо», «Мэри Поппинс возвращается», «История Дэвида Копперфилда», «Лобстер», «Суфражистка», «В сердце моря», «Девушка из Дании», «Теорема Зеро», «Облачный атлас», а также сериалы «Пустая корона», «Фарго», «Лондонский шпион» и «Будет больно».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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