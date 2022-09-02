Мужчина пытается раскрыть тайну своего зловещего двойника в трейлере хоррора «Посетитель»

На официальном YouTube-канале Paramount Movies появился трейлер мистического триллера от Epix и Blumhouse «Посетитель», сделанного в лучших традициях хоррора «Лестница Иакова». Главные роли в картине сыграли звезда сериала «Железный кулак» Финн Джонс и Джессика Макнэми, известная по образу Сони Блейд в прошлогодней экранизации «Мортал Комбат».

В центре сюжета окажутся Роберт (Джонс) и его супруга Майя (Макнэми), вынужденные переехать в дом детства женщины. Исследуя новую территорию, мужчина обнаруживает на чердаке старинный портрет с незнакомцем, как две капли воды похожем на него самого. В попытке выяснить истинную личность своего двойника, которого все называют просто «Посетитель», ведущий герой втягивается в опасный круговорот безумия, постепенно убеждаясь, что у каждой семьи есть свои темные секреты.

В остальной актерский состав вошли Донна Биско, Виктория Харрис, Шанна Форресталль, Томас Мерфи, Дэйн Родс, Виктория Пейдж Уоткинс, Сьюзэн МакПайл, Лиз Элкинс и Сью Рок. Режиссером выступает Джастин П. Ланж («Ученик экзорциста», «Тьма»). Сценарий написали Саймон Бойес и Адам Мэйсон, авторы пандемийного триллера «Птица в клетке. Заражение» и детектива «Хуже, чем ложь».

Цифровой релиз картины от исполнительного продюсера Джейсона Блума состоится уже 7 октября.