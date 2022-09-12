Сын Посейдона прибывает в лагерь для полубогов в тизере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Помимо масштабных анонсов Marvel, Lucasfilm и Pixar, одним из наиболее заметных моментов мероприятия D23 Expo в этом году стала презентация многосерийного фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». В сети появился дебютный тизер сериала по мотивам популярной книжной серии Рика Риордана.

В своей литературной саге Риордан перенес классические мифы Древней Греции в современный мир. Главным действующим лицом выступает юный сын Посейдона и смертной женщины, чьи захватывающие приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей богов. Именно этот момент обозначен в тизере. Учитывая, что съемки начались только в июне, у команды пока не так много готового материала. В ролике Перси подходит к олимпийской деревне. За кадром он говорит о том, как опасно быть полукровкой.

Литературный цикл о Перси Джексоне включает пять книг. Предполагается, что на каждый из романов отведут по одному сезону. Центрального героя играет Уокер Скобелл («Проект «Адам»). Его друзей и окружение воплотят Леа Джеффрис (Аннабет Чейз), Арьян Симхадри (Гроувер Ундервуд), а также Джейсон Манцукас, Меган Маллалли, Вирджиния Кулл, Глинн Термен, Тимм Шарп, Чарли Бушнелл, Диор Гуджон и Оливея Мортон.

Риордан выступает креативным куратором шоу и автором пилота совместно с Джонатаном И. Стайнбергом («Старик»). Режиссерскую команду возглавил Джеймс Бобин («Тайное общество мистера Бенедикта», «Алиса в Зазеркалье»).

Ожидается, что премьера состоится либо в 2023 году, либо в начале 2024-го.