В поисках библиотеки Ивана Грозного: вышел новый трейлер «Либереи: Охотники за сокровищами»

На официальном YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип» появился новый трейлер отечественного приключенческого экшена «Либерея: Охотники за сокровищами», сделанного в духе таких знаменитых франшиз, как «Индиана Джонс», «Сокровища нации» и «Анчартед».

В центре истории окажется обыкновенный молодой парень по имени Илья, в руки которого волею судьбы попадет драгоценный оклад, доказывающий существование легендарной Либерии — библиотеки Ивана Грозного. После этого жизнь протагониста в одночасье меняется и ему приходится объединиться с таинственным незнакомцем, утверждающим, что оклад является ключом к обнаружению Либереи. Персонажи отправляются в головокружительное путешествие, а помогает им в этом красавица-филолог Арина. Разумеется, находкой интересуются не только они, поэтому авантюристы впутываются в опасную игру, но в надежде найти бесценный клад они готовы побывать на суше, под водой, в тайных подземельях Кремля и даже рискнуть жизнью.

Главные роли в ленте сыграли звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, а также Алексей Серебряков («Наследие») и Диана Пожарская («Чемпион мира»). Также в фильме снялись Артем Ткаченко, Сергей Газаров, Павел Гайдученко и Андрей Трушин. Поставил фильм по сценарию Андрея Золотарева («Спутник», «Лед») режиссер Глеб Орлов («Поддубный»).

Картина выйдет в кинотеатры 27 октября.