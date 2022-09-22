Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Решение уйти" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»

Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»

22 сентября 2022 16:01
Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»

Новые серии будут посвящены борьбе Альфреда с террористами, способными контролировать разумы других людей.

6 октября на стриминговом сервисе HBO Max состоится премьера третьего сезона популярного сериала DC «Пенниуорт» о прошлом дворецкого Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Еще в начале сентября сервис опубликовал трейлер и краткое описание будущих серий, из которых зрителям стало примерно понятно, чего стоит ожидать от продолжения.

Действие нового сезона развернется через пяит лет после окончания предыдущего. К Альфреду Пенниуорту обратится Патрик Уэйн, отец Томаса Уэйна и дед Брюса. Он придет к Альфреду с просьбой о помощи в уничтожении террористической группы, которая использует новый психокинетический препарат для захвата власти в стране. Этот новый препарат позволяет контролировать сознание принявшего его человека и заставляет его делать то, что он никогда не сделали бы в здравом уме. В трейлере показали международную команду, которую Альфред собирает для устранения этой угрозы.

Премьера сериала «Пенниуорт» состоялась еще в 2019 году на телеканале Epix, вскоре он был продлен на второй сезон. После его завершения в апреле 2021 года в сети начали появляться слухи о переговорах между продюсерами Epix и HBO Max о переходе шоу на стриминговый сервис. Уже в октябре 2021 года было анонсировано, что шоу получит третий сезон, который выйдет именно на HBO Max.

Главные роли в сериале исполняют Джек Бэннон, Палома Фэйт и Бен Элдридж.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Related video