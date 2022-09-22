Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»

6 октября на стриминговом сервисе HBO Max состоится премьера третьего сезона популярного сериала DC «Пенниуорт» о прошлом дворецкого Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Еще в начале сентября сервис опубликовал трейлер и краткое описание будущих серий, из которых зрителям стало примерно понятно, чего стоит ожидать от продолжения.

Действие нового сезона развернется через пяит лет после окончания предыдущего. К Альфреду Пенниуорту обратится Патрик Уэйн, отец Томаса Уэйна и дед Брюса. Он придет к Альфреду с просьбой о помощи в уничтожении террористической группы, которая использует новый психокинетический препарат для захвата власти в стране. Этот новый препарат позволяет контролировать сознание принявшего его человека и заставляет его делать то, что он никогда не сделали бы в здравом уме. В трейлере показали международную команду, которую Альфред собирает для устранения этой угрозы.

Премьера сериала «Пенниуорт» состоялась еще в 2019 году на телеканале Epix, вскоре он был продлен на второй сезон. После его завершения в апреле 2021 года в сети начали появляться слухи о переговорах между продюсерами Epix и HBO Max о переходе шоу на стриминговый сервис. Уже в октябре 2021 года было анонсировано, что шоу получит третий сезон, который выйдет именно на HBO Max.

Главные роли в сериале исполняют Джек Бэннон, Палома Фэйт и Бен Элдридж.