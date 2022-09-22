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Киноафиша Новости Фильм «Безграничный бассейн» с Мией Гот и Александром Скарсгардом получил рейтинг NC-17

Фильм «Безграничный бассейн» с Мией Гот и Александром Скарсгардом получил рейтинг NC-17

22 сентября 2022 11:39
Фильм «Безграничный бассейн» с Мией Гот и Александром Скарсгардом получил рейтинг NC-17

Комиссия вынесла научно-фантастической картине Брэндона Кроненберга строжайшую оценку из возможных.

Американская киноассоциацаия MPAA присвоила возрастной рейтинг фильму «Безграничный бассейн» (Infinity Pool). Научно-фантастическая картина получила строжайшую оценку NC-17, что означает, что она категорически не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним. Кинопрокатная компания Neon, которой принадлежат права на фильм, уже сообщила, что планирует обжаловать решение комиссии в апелляционном совете CARA.

«Безграничный бассейн» повествует о богатой паре, которая решает провести свой отпуск на роскошном курорте. Однако, чем больше времени они проводят в этом элитном райском месте, тем больше понимают, что за его красивым фасадом скрываются зловещие тайны. Главные роли в фильме исполнили Миа Гот («Пэрл») и Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»). Автором картины выступил Брэндон Кроненберг, сын знаменитого режиссера Дэвида Кроненберга. Брэндон уже успел прославиться в кругу любителей фильмов ужасов благодаря своим признанным работам «Антивирус» и «В чужой шкуре».

В последнее месяцы MPAA начала все чаще присваивать фильмам рейтинг NC-17. Это произошло, например, с биографическим фильмом Netflix «Блондинка», в случае которого комиссия обосновала свое решение наличием в картине сексуального контента. Однако Netflix, судя по всему, не планирует подавать апелляцию.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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