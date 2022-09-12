Мальчик влюбляется в кино первом трейлере фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»

В эти выходные в рамках международного кинофестиваля в Торонто с большим успехом состоялась мировая премьера полубиографической драмы Стивена Спилберга «Фабельманы». В честь данного события студия Universal Pictures представила первый официальный трейлер новой картины мэтра.

Зрителей ожидает проникновенная история по мотивам юношеских воспоминаний легендарного режиссера, основанная на его взрослении в Фениксе, штат Аризона, где он начал формировать в себе зачатки будущего великого рассказчика. В центре сюжета окажется молодой человек, узнавший шокирующую семейную тайную, заставляющую его использовать кинематограф как средство узнавать правду о себе и окружающих его людях.

Для Спилберга проект является очень личным, поэтому она принимал активное участие в разработке сценария, а помогал ему в этом давний соратник Тони Кушнер («Вестсайдская история», «Линкольн», «Мюнхен»). Публика канадского киносмотра приняла драму с восторгом — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Фабельманов» сейчас составляет 95% положительных отзывов. Вероятно, фильм будет претендовать на «Оскар» и другие награды.

Ведущую роль Спилберг отдал молодому актеру Гэбриелю ЛаБеллю («Я — зомби»), а на остальные ключевые роли утвердил Мишель Уильямс («Манчестер у моря»), Пола Дано («Бэтмен»), Джулию Баттерз («Серый человек») и Сета Рогена («Пэм и Томми»). В исполнительском ансамбле также отметились Джадд Хирш, Джинни Берлин, Хлоя Ист, Оакс Фигли, Сэм Речнер и Изабель Кусман.

В мировой прокат «Фабельманы» выйдут 11 ноября.