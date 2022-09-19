Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снялась в шпионском триллере «Наследие»

Актриса Фиби Дайневор, известная в первую очередь по роли Дафны в популярном сериале Netflix «Бриджертоны», исполнила главную роль в шпионском фильме «Наследие» (Inheritance) от Miramax. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, «Наследие» — это шпионский триллер. В центре сюжета — девушка, которая окажется брошена в «мир тайн и преступлений» после того, как ее загадочный отец, пропавший много лет назад, вновь вернется в ее жизнь. Съемки картины проходили в Индии, Корее и Египте, так что можно ожидать, что в фильме будут показаны колоритные локации. Хотя сам съемочный процесс уже завершен, никакой дополнительной информации о других актерах фильма пока нет.

Режиссером «Наследия» выступил Нил Бергер, который может быть известен большинству зрителей по фильмам «Поколение Вояджер», «Области тьмы» и «Иллюзионист». Сценарий фильма Бергер написал в соавторстве с Оленом Штайнхауром («Турист», «Американский шпион»).

До своей роли в «Бриджертонах» Дайневор снялась в нескольких популярных английских сериалах, таких как «Деревня» и «Жены заключенных». После успеха шоу Netflix карьера актрисы стремительно пошла в гору. Помимо «Наследия», в ближайшем будущем Дайневор можно будет увидеть в триллере «Честная игра» с Олденом Эренраком и романтической комедии «Втроем» с Логаном Лерманом.