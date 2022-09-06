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Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдет снятый на МКС фильм «Вызов»

Стало известно, когда выйдет снятый на МКС фильм «Вызов»

6 сентября 2022 13:01
Стало известно, когда выйдет снятый на МКС фильм «Вызов»

Релиз ленты с Юлией Пересильд приурочат к знаменательной дате.

Нашумевшая отечественная космодрама Клима Шипенко «Вызов», съемки которой проходили в прошлом году на МКС, получила официальную дату премьеры. Прорывной российский кинопроект выйдет в отечественный прокат в День космонавтики — 12 апреля 2023 года. Новостью поделился генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в рамках марафона общества «Знание». Эрнст добавил, что в ближайшие дни на Байконуре будут отсняты оставшиеся сцены фильма.

«Вызов» позиционируется как напряженная история о подлинной храбрости и долге. В центре повествования окажется кардиохирург по имени Женя в исполнении Юлии Пересильд. Перед доктором поставлена задача особой важности — ей придется в срочном порядке отправиться на космическую станцию и провести там сложнейшую хирургическую операцию на сердце умирающего космонавта. Дело в том, что без оперативного медицинского вмешательства человек не сможет пережить нагрузку при входе в атмосферу. В общей сложности команде удалось отснять порядка 35-40 минут сцен за пределами Земли.

В фильме также задействованы Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин и Александр Балуев.

Фото: REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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