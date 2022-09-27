Появился трейлер заключительного сезона сериала «Естественный отбор»

В сети появился дебютный трейлер третьего сезона веб-сериала «Естественный отбор», который станет для шоу заключительным. Финальные восемь эпизодов романтической трагикомедии о свиданиях и отношениях выйдут в онлайн-кинотеатре Okko 11 октября.

Главная тема прощального сезона — взросление. В новых сериях произойдет объединение различных знакомых героев. Им предстоит научиться принимать серьезные решения, преодолеть эгоизм, а также познать жизненные истины. Центральный герой — 28-летний Владимир. Он во всех смыслах идеальный бойфренд: заботливый, положительный, веселый и готовый на решительные поступки ради своей возлюбленной. В сказках подобные истории обычно заканчиваются свадьбой, но так ли это в жизни, можно будет узнать ровно через две недели.

В актерский состав проекта вошли Ефим Петрунин, Алексей Макаров, Артем Григорьев, Родион Толоконников, Марина Вульф, Илья Смирнов, Павел Афонькин, Мария Корытова, Юлия Марычева, Мария Милешкина, Виктория Тарасова, Глеб Ромашевский, Анна Штукатурова и другие. Сериалом занимается прежняя творческая команда: режиссер Кирилл Алехин и сценаристы Ангелина Дебор, Елена Вахрушева, Полина Ковынева и Олег Хорошавин.