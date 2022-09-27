Горе, наследие и предательство: вышел трейлер седьмой серии «Дома Дракона»

В сети появился трейлер седьмого эпизода многосерийного фэнтези «Дом Дракона», в котором обрисовали грядущие большие события и перемены. В представленном ролике намекнули на усиливающиеся трения внутри королевской семьи, возвращение старых героев и неумолимое приближение кровавой гражданской войны.

В прошлой серии состоялся десятилетний временной скачок, благодаря чему произошла смена центральных актрис. Вместо Милли Олкок и Эмили Кэри образы принцессы Рейниры Таргариен и королевы Алисенты Хайтауэр теперь воплощают Эмма Д’Арси и Оливия Кук. За прошедший период взаимная неприязнь женщин только усилилась и в концовке эпизода дошла до своего пика.

Серия под названием «Дрифтмарк» начнется после смерти супруги Дэймона (Мэтт Смит) Лейны Веларион (Нанна Блонделл) и убийства лорда Лайонела (Гэвин Спокс) сиром Харвином (Райан Корр). Пока Таргариены скорбят по покойным, на сцену возвращается отправленный в ссылку бывший десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс). Ситуацию усугубляет набирающая обороты вражда Рейниры и Алисенты, которая выходит на совершенно новый уровень. Особой остроты событиям добавит таинственное исчезновение древней самки-дракона Вхагар.

Седьмой эпизод выйдет на канале HBO 3 октября.