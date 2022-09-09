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Киноафиша Новости Дэниэл Крэйг берется за решение новой загадки в первом трейлере сиквела «Достать ножи»

Дэниэл Крэйг берется за решение новой загадки в первом трейлере сиквела «Достать ножи»

9 сентября 2022 10:24
Дэниэл Крэйг берется за решение новой загадки в первом трейлере сиквела «Достать ножи»

Бывший Джеймс Бонд окажется на острове Эдварда Нортона, где произойдет новое преступление.

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер продолжения детектива Райана Джонсона «Достать ножи». В представленном ролике лишь обрывочно обрисовали следующее приключение величайшего сыщика Бенуа Блана и познакомили с новыми действующими лицами, которые войдут в число подозреваемых.

В сиквеле, получившем подзаголовок Glass Onion («Монокль» или «Стеклянная луковица»), знаменитый мастер головоломок окажется в теплой Греции на частном острове эксцентричного миллиардера Майлза Брона в исполнении Эдварда Нортона («Бойцовский клуб»), где также будет присутствовать компания его разношерстных друзей. Беззаботная атмосфера на курорте меняет тон, когда одного из гостей находят мертвым. Единственным человеком, способным распутать это сложное преступление, окажется, разумеется, персонаж Дэниэла Крэйга.

В остальной актерский состав картины вошли Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Кейт Хадсон («Маршалл»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»), Джессика Хенвик («Серый человек»), Мэдлин Клайн («Внешние отмели»), Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Лесли Одом — младший («Одна ночь в Майами») и Итан Хоук («Лунный рыцарь»).

Мировая премьера ленты состоится уже завтра в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На Netflix фильм выйдет 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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