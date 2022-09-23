Переосмысление культового героя: вышел трейлер многосерийного вестерна «Джанго»

Телеканал Sky TV представил трейлер многосерийного ремейка фильма «Джанго» 1966 года. Премьера англоязычного переосмысления классического итальянского вестерна состоится на Римском кинофестивале в следующем месяце.

По сюжету, знаменитый стрелок Джанго отправляется на поиски своей дочери, которая пропала много лет назад. Идя по ее следу, он попадает в город Новый Вавилон, где все изгои общества могут найти себе прибежище. Здесь Джанго наконец встречает свою уже двадцатилетнюю дочь Сару. Она оказывается жива и даже собирается выйти замуж за Джона Эллиса, основателя Нового Вавилона. Она винит своего отца в гибели ее матери, которая была убита много лет назад, когда Джанго был на войне. Но старый ковбой не сдается и делает все возможное, чтобы получить от Сары второй шанс.

Главные роли в сериале сыграли Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость»), Николас Пиннок («За жизнь»), Лиза Викари («Тьма») и Нуми Рапас («Тайна 7 сестер»). Также качестве дани уважения оригиналу в эпизодической роли появится Франко Неро, исполнитель роли Джанго в фильме 1966 года.

Режиссером первых четырех серий стала Франческа Коменчини. Всего в рамках шоу будет десять серий. Коменчини назвала сериал «страстной данью уважения вестернам, которая в то же время будет рассказывать и о современных общественных проблемах».

Оригинальный вестерн «Джанго» режиссера Серджио Корбучи повествует о легендарном стрелке по имени Джанго, вставшем на защиту угнетенных бандитами жителей Дикого Запада.

Sky TV планирует начать трансляцию сериала по всему миру в 2023 году.