Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях

Привидения и прочие гости извне всегда приходят не вовремя и без приглашения. Это таинственное и неизученное явление будоражит фантазию и вызывает неподдельный интерес у кинематографистов и зрителей. Некоторые считают, что сущности всегда добрые и приходят в наш мир только для того, чтобы познакомиться и защитить, а другие всерьез считают, что ничего хорошего от них ждать нельзя.

Кентервильское привидение (2021, 1 сезон)

Страна: Великобритания

Комедийная адаптация одноименного произведения Оскара Уайльда, которое считается одним из самых жутких про потусторонние силы. В каждом замке, особенно старинном, должно жить привидение, которое его охраняет. Богатая американская семья покупает роскошный Кентервильский особняк, а в подарок с ним идет злобный английский призрак. Он старается всячески усложнить жизнь новым постояльцам, которые даже не подозревали о его существовании.

Кентервильское привидение

Закрыть гештальт (2022, 1 сезон)

Страна: Россия

Психологическая комедия про прощение и поиск своего пути. После очередной ссоры с женой продавец Федор выпадает из окна и приобретает необычный дар. Теперь он может видеть призраков и общаться с ними. К Федору приходят разные личности, чтобы закрыть здесь свои гештальты, которые не дают им вознестись на небеса: теща, бандит из 90-х, стриптизерша, интернет-тролль и другие. Некоторые из них поднимаются в рай, а другие опускаются в ад.

Закрыть гештальт

Извне (2022, 1 сезон)

Страна: США

Таинственный городок, расположенный в лесистой местности, не оставляет шанса людям, которые проезжают мимо. По стечению обстоятельств путники вынуждены остаться и пробыть в нем какое-то время до приезда помощи. С наступлением темноты город обволакивает атмосфера страха и ужаса: появляется нечисть, которая просит пустить в дома и убивает всех, кто не побеспокоился об убежище. Сериал продлен на второй сезон, который выйдет в 2023 году.

Извне

Призраки (2021, 2 сезона)

Страна: США

Молодая пара получается особняк в наследство и планирует сделать из него отель. Помимо смертных жителей в доме оказывается целая группа привидений из разных эпох. Все между собой общаются и пытаются не допустить создания в их месте обитания гостиницы. Несмотря на то что новые владельцы доставляют им неудобства, они не пытаются убить их, а всего лишь пугают: передвигают предметы, выключают лампочки и так далее. Новый сезон сериала стартует уже 29 сентября 2022 года.

Призраки

Сюрреалистическая недвижимость (2021, 1 сезон)

Страна: Канада

Завязка классического хоррора про дом с привидениями всегда состоит из семьи, которая въезжает в старинный особняк далеко за городом, доставшийся им за копейки. Но никто не задумывался о том, каким образом эту недвижимость продавали. Сюжет канадского сериала «Сверхъестественная недвижимость» как раз об этом и рассказывает. Опытный риелтор Люк Роман и его профессиональная команда берутся за продажу домов, которые кишат привидениями. Они придумывают ходы, как можно подороже и побыстрее продать сомнительные здания покупателям. В сериале содержатся элементы юмора, детектива и ужасов. В 2023 году планируется к выходу второй сезон.