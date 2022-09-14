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Киноафиша Новости Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона

Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона

14 сентября 2022 14:59
Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона

Создатели сериала слышат призыв фанатов вернуть персонажа.

Сериал «Очень странные дела» получил в этом году 13 номинаций на премию «Эмми» и выиграл пять из них. Сериал на церемонии представлял исполнительный продюсер и режиссер Шон Леви. Во время его краткого интервью The Hollywood Reporter то, что начиналось как красивая ода фанатам сериала, неизбежно превратилось в разговор о судьбе Эдди Мансона (Джозеф Куинн). Леви поделился:

«Это потрясающе. Я имею в виду, что это шоу стало настолько популярным во всем мире, что даже если бы мы не получили номинации и награды, это все равно было бы неописуемо. Приятно, что наши коллеги признают нашу работу. Особенно сейчас, потому что вы никогда не ожидаете, что четвертый сезон станет более популярным, чем предыдущие. Съемки заняли у нас три года. Нам пришлось разбираться с COVID, но это наш самый амбициозный сезон, и мы неотрывно следовали цели. Независимо от того, в скольких странах нам приходилось сниматься, независимо от того, сколько раз мы перезапускали производство, у нас было ощущение, что если мы сделаем все правильно, то аудитория будет вознаграждена. Так что больше всего нас захватывает тот факт, что все получилось».

Когда Леви напрямую спросили про фанатские теории относительно возможного возвращения любимца фанатов Эдди Мансона, Леви ответил:

«О боже, многие-многие люди не могут даже смириться с мыслью о пятом сезоне без Эдди. Но это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Но мы слышим вас, мир. Мы знаем, что вы одержимы Эдди. Мы тоже».

«Очень странные дела» продлены на пятый и последний сезон. Ожидается, что он выйдет в 2024 году.

Фото: Netflix
Юрий Липский
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