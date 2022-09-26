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Киноафиша Новости Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»

Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»

26 сентября 2022 15:37
Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»

За выходные в России картина смогла собрать больше, чем новый проект автора «Безумного Макса».

Аналитический портал kinobusiness.com поделился данными об итогах кассовых сборов кинотеатров в России и СНГ за прошедшие выходные. Чемпионом бокс-офиса стало отечественное приключенческое фэнтези «Красная Шапочка», вышедшее в прокат 22 сентября.

Хотя в основу картины легла знаменитая одноименная сказка Шарля Перро, сюжет был сильно изменен и осовременен. Теперь Красная Шапочка не идет в гости к своей бабушке, а пытается спасти свой родной город от нашествия злобных волков, а за одно и раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя. Главные роли в фильме исполнили Таисья Калинина («Хрустальный»), Данила Якушев («Граффити») и Екатерина Климова («Все не случайно»).

За промежуток с 22 по 25 сентября «Красная Шапочка» смогла заработать 47,5 миллионов рублей в отечественном прокате. Второе место по сборам в России за аналогичный период занял фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Он собрал 30 миллионов рублей за выходные и 162 миллиона рублей за все время своего проката. В пятерку лучших фильмов по сборам также вошли новая часть хоррор-франшизы «Джиперс Криперс», заработавшая 20 миллионов рублей, боевик «Барракуда» с Антонио Бандерасом, собравший 11 миллионов рублей, и романтическая комедия «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс — ее результат составил 3 миллиона рублей.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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