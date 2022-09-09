За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории

За первые сутки после выхода два премьерных эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» посмотрели более 25 миллионов человек. В первом сезоне нас ждет много эпических сражений, а эстетика процветающего Средиземья – его главная составляющая. Рассказываем, как снимали сериал и создавали великие королевства фэнтезийного мира Толкина.

Где снимали сериал?

Первый сезон «Колец власти», как и трилогия Питера Джексона, был полностью снят в Новой Зеландии. Однако съемки продолжения сериала пройдут в Великобритании.

Властелин колец: Кольца власти

Почему «Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал в истории?

Только одни права на экранизацию легендариума Толкина обошлись Amazon в 250 миллионов долларов, а на съемки восьми эпизодов студия потратила примерно в 715 миллионов. Большая часть бюджета ушла на графику, поэтому каждый кадр сериала выглядит как произведение искусства, а некоторые сцены действительно воспроизводят известные полотна. К примеру, гора из шлемов павших в бою эльфов в первом эпизоде отсылает к «Апофеозу войны» Верещагина.

Властелин колец: Кольца власти

Сцены в Великом море из первых эпизодов: за кадром

К сценам, в которых Галадриэль и Халбранд пытаются выжить в бушующем океане Белегаэр (Великое море), команда создателей сериала, по словам супервайзера визуальных эффектов Рона Эймса, готовила около месяца. Сами съемки длились три-четыре недели. Шоураннеры должны были убедиться, что актеры уверенно чувствуют себя в воде.

Морфидд Кларк (Галадриэль) и Чарли Викерс (Халбранд) учились долго держаться на плаву и осваивали фридайвинг (плавание с задержкой дыхания). Для актрисы съемки стали настоящим испытанием – она боялась воды и сильно переживала, когда ей нужно было нырять. Плот, на котором Галадриэль и Халбранд пытались удержаться в сценах в океане, закрепили на подвесе, поэтому он не просто болтался туда-сюда на волнах.

Властелин колец: Кольца власти

Великое море на съемках заменяли два огромных резервуара с водой. Один из них находился в павильоне, другой – на открытом воздухе. Чтобы волны выглядели максимально реалистично, их создавали с помощью нескольких больших экскаваторов со специальными плитами. А вот шторм, туман и морского червя уже на этапе постпродакшена «нарисовала» команда по визуальным эффектам из Industrial Light & Magic. Чтобы эпизод в Великом море получился более масштабным, съемочная группа вместе с отрядом морской пехоты летала на военном вертолете и снимала побережье Новой Зеландии. В процессе монтажа природные кадры аккуратно добавили к сценам, отснятым в павильонах.

Властелин колец: Кольца власти

Создание мира Средиземья: королевства эльфов, гномов и людей

Для художника-постановщика «Колец власти» Рэмси Эйвери («Стражи Галактики. Часть 2») самой сложной задачей во время работы над сериалом было показать Средиземье процветающим. Если в трилогии Питера Джексона континент находится в упадке, то мир Второй эпохи, по словам шоураннеров, должен быть «ярким, золотым и богатым».

Действие «Колец власти» происходит в царствах гномов, эльфов и людей.

Рэмси Эйвери и его коллеги создали уникальный стиль для каждой локации. Жизнь эльфов тесно связана с природой, поэтому архитектура Линдона выполнена в светлом готическом стиле, с высокими древовидными колоннами и множеством древесных деталей.

Властелин колец: Кольца власти

Кхазад-Дум, подгорное царство гномов, важно было показать величественным, но менее грозным, чем во «Властелине колец: Братстве кольца». Поэтому в легендарной шахте в сериале нет гигантских статуй, резких линий и помпезности. Ранняя архитектура Кхазад-Дума более «практичная» и, как заверяет Рэмси Эйвери, отражает истинную природу гномов, которые «сделаны из камня и пламени».

Властелин колец: Кольца власти

Королевство Нуменор (родина предков Арагорна) еще никогда не показывали в кино – оно ушло под воду задолго до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Поэтому воплотить грандиозность царства на экране было не так уж легко. Работая над внешним видом городов Нуменора, Эйвери вдохновлялся архитектурой античности и эпохи Возрождения. К примеру, дворец, возвышающийся над водой, выполнен в греческом и венецианском стиле. Нуменор – государство великих мореплавателей, и в сериале это подчеркнули с помощью многочисленных оттенков синего в кадрах с королевством.

Властелин колец: Кольца власти

Как снимали эпические сцены с Галадриэль

В сериале «Властелин колец: Кольца власти» Галадриэль – настоящая водительница, поэтому здесь много битв и сражений с ее участием.

Чтобы органично смотреться в образе бесстрашной эльфийки, во время съемок Морфидд Кларк проходила специальную подготовку к роли. В интервью изданию Inverse актриса рассказала, что она по натуре очень пугливая, а во многих сценах Галадриэль должна была выглядеть мужественной. Чтобы Кларк преодолела свои страхи и чувствовала себя уверенно в доспехах и с мечом в руке, прямо на съемках ей устроили экспозиционную терапию – каскадеры с криками «атаковали» Морфидд, а она должна была не отступать. Благодаря этой практике актриса буквально слилась с Галадриэль, которая отважно сражается с монстрами в сериале.

Властелин колец: Кольца власти

Для сериала Морфидд Кларк не только справилась со своей нерешительностью и тревожностью, но и научилась ездить верхом. Сцен, где Галадриэль скачет на лошади, в «Кольцах власти» предостаточно, поэтому актрисе пришлось упорно тренироваться. Когда съемки отложили во время пандемии, Кларк много времени проводила со своим конем Титаном и нашла к нему подход. В результате во всех сценах с верховой ездой актриса чувствовала себя максимально комфортно.