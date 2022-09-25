Герой или преступник? Вышел трейлер третьего сезона «Люпена» с Омаром Си

Компания Netflix представила трейлер третьего сезона «Люпена», продолжения криминального триллера о легендарном воре в исполнении Омара Си.

В центре сюжета — Ассан Диоп, сенегальский эмигрант и профессиональный вор, вдохновляющийся книгами об Арсене Люпене. Ролик начинается с того, что Ассан обращается непосредственно к зрителям и рассказывает об основных событиях предыдущих сезонов сериала — о мести за отца и защите своей семьи. После событий, показанных в прошлых сериях, герой стал одним из самых разыскиваемых преступников во Франции, но вместе с тем и популярным героем для молодежи: теперь молодые люди ходят в масках с его лицом на митинги против социальной несправедливости. В заключении он говорит, что нам пора увидеть, как он исчезает.

Согласно официальному синопсису третьего сезона, «страдания членов семьи Диопа, которые они переживают из-за его действий», вынуждают героя вернуться в Париж с новым планом, который поможет им всем начать новую жизнь.

К роли легендарного вора вернется Омар Си, известный по фильмам «1+1», «Ночной конвой» и «Папина дочка».

Дата выхода третьего сезона «Люпена» пока неизвестна.