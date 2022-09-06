На канале ТНТ выйдет комедийный сериал Жоры Крыжовникова «Нина»

Телеканал ТНТ объявил, что нынешней осенью состоится премьера многосерийной комедии «Нина» от сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова. Сериал будет посвящен одной большой семье во главе с многодетной матерью в исполнении Виктории Исаковой — героиня начинает жизнь с чистого листа. Точная дата будет анонсирована позже.

Когда-то у Нины было все для счастья — по крайней мере, ей так казалось. Все изменилось после того, как третий муж Нины, успешный бизнесмен Константин, заводит роман на стороне. Из-за этого главной героине вместе с тремя детьми приходится съехать из частного дома под Нижним Новгородом в типовую хлипкую панельку. Кроме того, вместе с Ниной переезжает один из ее сомнительных бывших мужей, который привык к постоянной материальной поддержке. Параллельно набеги к их очагу совершает еще один экс-супруг Нины — это слегка безумный профессор, мечтающий возобновить отношения с семьей. Все это отражается на разновозрастных детях Нины, переживающих сложности взросления. Волевой женщине приходится все тянуть на своих плечах, при этом стараясь сохранить бодрость духа и оптимизм.

Вот что говорит о проекте Крыжовников:

«Сериал «Нина» — это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим — обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться. У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет только своей семьей, но ее жизнь изменилась. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Но Нина не теряет надежды на то, что свою жизнь она еще отстроит. Наш сериал — общечеловеческая история о том, как разучиться все делать вместе и стать самостоятельным».

Также в сериале снялись Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Евгений Перевалов и Ирина Розанова.