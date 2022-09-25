Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix объявил дату выхода ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, а также еще одного крупного проекта

Netflix объявил дату выхода ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, а также еще одного крупного проекта

25 сентября 2022 13:29
Netflix объявил дату выхода ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, а также еще одного крупного проекта

Звездную комедию и шпионский триллер выпустят зимой.

В рамках онлайн-мероприятия TUDUM потоковый сервис Netflix огласил даты релиза двух своих крупных проектов — романтической комедии с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером «К тебе или ко мне?» и шпионского сериала с Ноем Сентинео «Рекрут». Звездный ромком выпустят незадолго до Дня святого Валентина — 10 февраля 2023-го, а восьмисерийный триллер — 16 декабря этого года.

В «К тебе или ко мне?» речь пойдет о лучших друзьях, проживающих в разных городах, которые в какой-то момент решают на время поменяться домами. Пока девушка (Уизерспун) пытается осуществить свою давнюю заветную мечту, верный приятель (Кутчер) присматривает за ее сыном-подростком. Все это приведет к появлению взаимных романтических чувств между главными героями. Поставила фильм по своему сценарию Алин Брош МакКенна («Чокнутая бывшая»).

В «Рекруте» расскажут историю молодого юриста из ЦРУ (Сентинео). Протагонист впутывается в серьезный водоворот международных политических интриг из-за бывшей осведомительницы агентства. Последняя грозится раскрыть деликатные тайны США, если ей не помогут избежать наказания за некое серьезное преступление. Главному герою предстоит во всем разбираться. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Алекси Хоули («Последователи»).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Читать далее 24 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Читать далее 25 сентября 2022
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Читать далее 24 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Читать далее 23 сентября 2022
Related video