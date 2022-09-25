Netflix объявил дату выхода ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, а также еще одного крупного проекта

В рамках онлайн-мероприятия TUDUM потоковый сервис Netflix огласил даты релиза двух своих крупных проектов — романтической комедии с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером «К тебе или ко мне?» и шпионского сериала с Ноем Сентинео «Рекрут». Звездный ромком выпустят незадолго до Дня святого Валентина — 10 февраля 2023-го, а восьмисерийный триллер — 16 декабря этого года.

В «К тебе или ко мне?» речь пойдет о лучших друзьях, проживающих в разных городах, которые в какой-то момент решают на время поменяться домами. Пока девушка (Уизерспун) пытается осуществить свою давнюю заветную мечту, верный приятель (Кутчер) присматривает за ее сыном-подростком. Все это приведет к появлению взаимных романтических чувств между главными героями. Поставила фильм по своему сценарию Алин Брош МакКенна («Чокнутая бывшая»).

В «Рекруте» расскажут историю молодого юриста из ЦРУ (Сентинео). Протагонист впутывается в серьезный водоворот международных политических интриг из-за бывшей осведомительницы агентства. Последняя грозится раскрыть деликатные тайны США, если ей не помогут избежать наказания за некое серьезное преступление. Главному герою предстоит во всем разбираться. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Алекси Хоули («Последователи»).